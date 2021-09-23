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Son dakika: Balat'ta sinemacı Esen Kaya ve eşinin dükkanına saldırı!

#Esen Kaya#Balat#Saldırı

Sinemasal kurucusu Esen Kaya, Fatih Balat'ta silahlı saldırıya uğradı. Kaya'dan haraç istediği öne sürülen saldırganların eşinin iş yerine de saldırdığı ortaya çıktı.

Balatta sinemacıya ve eşinin dükkanına saldırıBalatta sinemacıya ve eşinin dükkanına saldırı
Balatta sinemacıya ve eşinin dükkanına saldırı

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 Ahmet YEŞİLMEN - İstanbul DHA - Fatih Balat Sinemasal kurucusu Esen Kaya, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Esen Kaya saldırıda bacağından yaralanırken, olayı gerçekleştiren kişi ise kaçtı. Saldırganın Kaya'dan haraç isteyen şebekenin üyesi olduğu öne sürüldü.

Son dakika: Balatta sinemacı Esen Kaya ve eşinin dükkanına saldırı

Aynı şebekenin Kaya'nın eşine ait dükkanına da saldırdığı ortaya çıktı. Kaya'nın eşine ait Balat'taki iş yerinin önüne motosikletle gelen 2 saldırgan, camları taşlayıp kırdı. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika: Balatta sinemacı Esen Kaya ve eşinin dükkanına saldırı

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#Esen Kaya#Balat#Saldırı