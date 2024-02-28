Son dakika: Bakan Yerlikaya'dan CNN Türk'te önemli açıklamalar

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İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
İstanbul bizim medeniyetimizin başkenti. 16 milyon nüfusu var. İstanbul Valiliği'ne 3 Kasım 2018'de geldim, 4 Haziran 2023'te kabineye girip bakan oldum. Debisi o kadar yüksek ki, ne zaman 9 ay oldu bilmiyorum. 22 yaşında İçişleri Bakanlığı'na girdim. Kaymakam adayı olarak girdim. 33 yıl kaymakamlık ve son 16 yıl da Şırnak, Ağrı, Tekirdağ, Gaziantep ve nihayetin İstanbul Valiliği yaptım. Konyalıyım. Bunun verdiği bir iletişim tarzı var. Dinleyen olmak, gözleyen olmak, herkesi olduğu gibi kabul etmek. Yaptığım işi seviyorum. Tek sınava girdim. Kaymakamlık sınavına girdim. Hedefim hep buydu. Kaymakam olarak da vali olarak işimi severek yaptım.
Göreve ilk başladığımızda hukuk dedik, insan hakları dedik. Aynı hala hassasiyeti gösteriyorum. Aziz milletimize hizmette bulunurken, suç işlemeyi kendine hak görüyorsa kimse kusura bakmasın, bunların her birinin üzerine gideriz. Ben 33 yıl bu ailenin içerisinde hizmet ettim. Tehditlere alışığız. 1990'da başladım kaymakamlığıma. Oraya ilk gittiğimdeki heyecanımı hatırlıyorum. Orada da küçük bir yerde de çıkarlara dokunuyorsunuz. Vatandaşlarımıza açık seçik ne yaptığımızı anlatalım dedik. Bizim paylaşımlarımız sıradan paylaşımlar değil. Organize suç örgütüne 4 ay çalışıldıysa ben de sabah 8'de bunu duyurmalıyım. Hepsini tek tek yazıyorum ve en alta 'Hepinizi teşekkür ediyorum' diyorum. Polisim jandarmam hepsi bir kahraman.
"MOTTMUZ TÜRKİYE'NİN HUZURU"
İrili ufaklı, ulusal uluslararası organize suç örgütleri var. Bunlarla mücadeleden memnun olmayan olur mu? Türkiye'nin her yerinde insanlarımız huzur istiyor. Huzur öyle bir kelime ki içinde her şey var. Asayiş, güvenlik, kamu düzeni. İlk geldiğimiz arkadaşlarımızda istişare ettik. Mottomuz ne olsun? Türkiye'nin huzuru olarak belirledik. 7/24 gece gündüz demeden mavi vatan, kara vatan, siber vatanda varız. Vatandaşımız 4 saat orada vakit geçiriyorsa, tabii ki de siber vatanda da olacağız. Ceza kanununa 3 vatanda da girmesin. Karşılarında savcıları bulurlar.
Yerli teknolojilerimiz bize muazzam güç sağladı. İHA ve SİHA ile saniye saniye operasyonu izliyorum. Bir duyum geliyorsa bölgede günlerce bakılıyor İHA ile. Bir duyumla ilgili 1 yıl peşinde olduğumuz da var. Biz duyumları yüzde 100 doğru olarak kabul ediyoruz. 2016 yılında terör örgütü PKK 2 bin 322 eylem yapmış. 2023 yılında 88, 2024 yılında ise 8 eylem yapmış. Kırsalda iyi basıyoruz anbean. Şehirde de polisimiz sürekli basıyor. Şehir operasyonlarında 6 bin 123 gözaltı. Bin 255 kişi tutuklandı.
Bizim dönemimizde 125 terör eylemi engellendi. Bunlardan 91'i bombalı eylem. 1 Ekim EGM'ye bir saldırı girişimi var. 2 terörist etkisiz hale getirildi. Santa Maria Kilisesi'nde saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirildi. 6 Şubat Adliye saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirildi. İdeal hedef sıfır eylem yapabilmeleri. Biz dünyadan daha iyiyiz. İstihbaratımız da polisimiz de kıyas götürmez. Dünya terörizmin finansmanıyla ilgileniyor. Biz de bunla ilgileniyoruz. Para olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Bu parayı gayrimeşruyla elde ediyorlar. 170 operasyon yaptık bu konuda. 25 milyon 174 bin TL ele geçirdik. Bu noktada çok hassasız.
"HADİ FENOMENLER PAYLAŞIM YAPSINLAR DA GÖRELİM"
Organize suç örgütlerine gelelim. Diz çöktürülmesi gayet doğal bir durum. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Şehir eşkıyalarına geçit veremeyiz' diyor. Bunların taptıkları tek şey para. Paranı verdiği güç bunlara ayrı bir kibir katıyor. Bu 'Sizden daha büyük millet, kolluk, kanun, polis, savcı var' demek. O yüzden böyle oturuyor ve vesikalık veriyor. Organize suç örgütlerinin yereli ulusalı vs hiçbiri umrumuzda değil. Hep şunu söylüyorum emniyetimize, 'Vatandaşımız bunlardan nefret ediyor. İster 3 kişilik olsun ister popüler olsun'. Devlete 'Bunların nefesini kes. Niye bunlardan korkayım' diyor. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ikiz kardeş. Birbirimiz için varız. Teknik ve fiziki takip arttı. Bizim yasalarımız sadece garip gurabaya mı uygulanacak? Bu kibir nereden geliyor? Bu kibrin kaynağı paraysa oraya basıyoruz. MASAK muhteşem çalışıyor. Bir ara fenomenler vardı? Neredeler şuan? Fenomenlerin görüntülerinde kabul edilecek bir görüntü var mıydı? MASAK, İçişleri, Siber Daire ve Adalet Bakanlığı işi çok iyi bir noktaya getirdiler. Hadi paylaşım yapsınlar da görelim. 1 hafta 10 gün sürer o da.