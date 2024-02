Son dakika: Bakan Yerlikaya'dan CNN Türk'te önemli açıklamalar

Haberin Devamı

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



İstanbul bizim medeniyetimizin başkenti. 16 milyon nüfusu var. İstanbul Valiliği'ne 3 Kasım 2018'de geldim, 4 Haziran 2023'te kabineye girip bakan oldum. Debisi o kadar yüksek ki, ne zaman 9 ay oldu bilmiyorum. 22 yaşında İçişleri Bakanlığı'na girdim. Kaymakam adayı olarak girdim. 33 yıl kaymakamlık ve son 16 yıl da Şırnak, Ağrı, Tekirdağ, Gaziantep ve nihayetin İstanbul Valiliği yaptım. Konyalıyım. Bunun verdiği bir iletişim tarzı var. Dinleyen olmak, gözleyen olmak, herkesi olduğu gibi kabul etmek. Yaptığım işi seviyorum. Tek sınava girdim. Kaymakamlık sınavına girdim. Hedefim hep buydu. Kaymakam olarak da vali olarak işimi severek yaptım.

Göreve ilk başladığımızda hukuk dedik, insan hakları dedik. Aynı hala hassasiyeti gösteriyorum. Aziz milletimize hizmette bulunurken, suç işlemeyi kendine hak görüyorsa kimse kusura bakmasın, bunların her birinin üzerine gideriz. Ben 33 yıl bu ailenin içerisinde hizmet ettim. Tehditlere alışığız. 1990'da başladım kaymakamlığıma. Oraya ilk gittiğimdeki heyecanımı hatırlıyorum. Orada da küçük bir yerde de çıkarlara dokunuyorsunuz. Vatandaşlarımıza açık seçik ne yaptığımızı anlatalım dedik. Bizim paylaşımlarımız sıradan paylaşımlar değil. Organize suç örgütüne 4 ay çalışıldıysa ben de sabah 8'de bunu duyurmalıyım. Hepsini tek tek yazıyorum ve en alta 'Hepinizi teşekkür ediyorum' diyorum. Polisim jandarmam hepsi bir kahraman.



"MOTTMUZ TÜRKİYE'NİN HUZURU"



İrili ufaklı, ulusal uluslararası organize suç örgütleri var. Bunlarla mücadeleden memnun olmayan olur mu? Türkiye'nin her yerinde insanlarımız huzur istiyor. Huzur öyle bir kelime ki içinde her şey var. Asayiş, güvenlik, kamu düzeni. İlk geldiğimiz arkadaşlarımızda istişare ettik. Mottomuz ne olsun? Türkiye'nin huzuru olarak belirledik. 7/24 gece gündüz demeden mavi vatan, kara vatan, siber vatanda varız. Vatandaşımız 4 saat orada vakit geçiriyorsa, tabii ki de siber vatanda da olacağız. Ceza kanununa 3 vatanda da girmesin. Karşılarında savcıları bulurlar.





İçişleri Bakanlığı'nda çok yoğun çalışıyoruz. Çok işi var. Sadece güvenlik değil. Büyük bir teşkilat. AFAD var. Göç İdaresi Başkanlığı var. Şuan ki makam odama valiyken çok girdim. Adaptasyonla ilgili hiç sorunumuz olmadı. Herkesin bir çalışma tarzı var. Kim vatandaşımıza yan bakarsa hukukun bize verdiği güçle ona geçit vermeyiz.Görevi aldığımız dönemden bugüne kadar terör örgütü PKK'ya karşı neler yaptık? Kırsalda 17 bin 234 operasyon yaptık. 58 büyük çaplı operasyon., 16 bin 834 küçük çaplı operasyon, 342 orta çaplı operasyon yaptık. Hem kırsal da hem şehirde tarama faaliyetinde bulunuyoruz. En ufak duyumu dahi kayda alıyoruz. Bunların telsiz kestirme sayılarını bile not alıyoruz. Bana her hafta rapor verilir. Her türlü detay anlatılır. Şehirde 3 bin 287 operasyon yaptık. Bu kabinede mükemmel bir uyum var. Hem MİT Başkanımız İbrahim Kalın ile hem Dışişleri Bakanımız ile. Bir duyum varsa hemen bunla ilgili bir araya geliyoruz. Terör örgütüne nefes aldırmıyoruz. Toplam 20 bin 521 operasyon yaptık. Biz devamlı bölgedeyiz. Bugün sahada 11 bin jandarma vardı operasyon için. Dün bunun yarısı kadardı. Bana her gün veriler gelir. 769 terörist etkisiz hale getirildi. 60 ölü, 589 sağ, 4'ü yaralı, 116'sı da teslim oldu.

Yerli teknolojilerimiz bize muazzam güç sağladı. İHA ve SİHA ile saniye saniye operasyonu izliyorum. Bir duyum geliyorsa bölgede günlerce bakılıyor İHA ile. Bir duyumla ilgili 1 yıl peşinde olduğumuz da var. Biz duyumları yüzde 100 doğru olarak kabul ediyoruz. 2016 yılında terör örgütü PKK 2 bin 322 eylem yapmış. 2023 yılında 88, 2024 yılında ise 8 eylem yapmış. Kırsalda iyi basıyoruz anbean. Şehirde de polisimiz sürekli basıyor. Şehir operasyonlarında 6 bin 123 gözaltı. Bin 255 kişi tutuklandı.





Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi motive eden bir cümlesi var. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmak yok. Görev bildirilmesiyle ilgili bir anımı anlatayım. Bir telefon geldi. Direk şunu söyledi. 21 yıldır PKK ile mücadelemiz var. Bitirme noktasına geldik. Dağdaki eşkıya diyor. Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman rakam vermiyor. 'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar bölücü örgütüne nefes aldırmayacaksınız ve bu işi bitireceksiniz. Organize suç örgütleri, zehir tacirleri ve göçle mücadele çok büyük bir sorumluluk. Gece gündüz demeden anadan, babadan, yardan, serden geçmeye var mısın' dedi. Benim bir sesim gitti başta. Ben de 'Allah'ın yardımı üzerimizde olur. Desteğiniz hep bakanlığımız üzerine olursa biz elimizden geldiğince bu işi yapmaya gayret ederiz. Allah bizi size mahcup etmesin' dedim.FETÖ'ye 4 bin 130 operasyon yaptık. 6 bin 260 gözaltı yaptık. Bin 312 tutuklu var. Cumhurbaşkanımızın bir sözü var 'Bataklığı kuruttuk ama sivrisinekler uğraşıyoruz.' MİT'le birlikte içeride ve dışarıda siber vatanda bıraktıkları izleri çok iyi takip ediyoruz. Açık kaynaktan da buluyoruz ama daha çok oradan buluyoruz. Kökü dışarıda aklı dışarda ipi dışarda. Neden sivrisinekler bitmedi? Dini duyguları istismar ediyorlar. Din istismarından kolay kurtulamıyorlar. İnanmayla ilgili bağımlılıktan insanlar kolay kurtulamıyor. DEAŞ da böyle. FETÖ bir istihbarat örgütü. Motifi din. Devleti ele geçirmek için. Bunla ilgili mücadelede en ufak tavizimiz yok. Her şey bir ihbarla başlıyor. Biz bunların dosyalarına çalışıyoruz. Bunlarda hiçbir özgüven kalmadı. Yaptıkları tek şey çevrimiçi dünyada bozgunculuk yapmak. Topluma nifak sokmak. İtibar suikastı yapmak.Dünyada DEAŞ'la mücadeleyi yiğitçe yapan tek ülke Türkiye. Cumhurbaşkanımızın bir ifadesi var 'Teröristan kurdurmayacağız'. Trump 'DEAŞ'ı Obama kurdurdu' dedi. Bunların hepsi asimetrik savaşın aparatları. Bunların tek amacı Türkiye'nin huzurunu bozmak. Bin 210 operasyon yaptık. 2 bin 500 kişi gözaltına alındı. İçinde az da olsa yerli kişiler de var. DEAŞ hala kendisinin var olduğunu göstermeye çalışıyor. Sansasyonel operasyon yaparak kendisini göstermeye çalışıyorlar. Sol örgütler de böyle. Biz bunları takip ediyoruz. Sayıları etkinlikleri azalıyor. Santa Maria Kilisesi'nde saldırısı da bunlar yaptı. Cumhurbaşkanımıza anbean bilgi verdik. Cumhurbaşkanımız 24 saat süre verdi olay aydınlatmamız için. Her şey o araç başladı. O araç bizi 40'a yakın eve gördük. 10. saatte biz netice aldık. Bunu yüzde yüz DEAŞ yaptı. 27 tutuklama var burada. Olayı hala takip ediyoruz. Bunlara bu talimatı kim veriyorsa huzur iklimini hedef alıyor.

Bizim dönemimizde 125 terör eylemi engellendi. Bunlardan 91'i bombalı eylem. 1 Ekim EGM'ye bir saldırı girişimi var. 2 terörist etkisiz hale getirildi. Santa Maria Kilisesi'nde saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirildi. 6 Şubat Adliye saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirildi. İdeal hedef sıfır eylem yapabilmeleri. Biz dünyadan daha iyiyiz. İstihbaratımız da polisimiz de kıyas götürmez. Dünya terörizmin finansmanıyla ilgileniyor. Biz de bunla ilgileniyoruz. Para olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Bu parayı gayrimeşruyla elde ediyorlar. 170 operasyon yaptık bu konuda. 25 milyon 174 bin TL ele geçirdik. Bu noktada çok hassasız.



"HADİ FENOMENLER PAYLAŞIM YAPSINLAR DA GÖRELİM"



Organize suç örgütlerine gelelim. Diz çöktürülmesi gayet doğal bir durum. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Şehir eşkıyalarına geçit veremeyiz' diyor. Bunların taptıkları tek şey para. Paranı verdiği güç bunlara ayrı bir kibir katıyor. Bu 'Sizden daha büyük millet, kolluk, kanun, polis, savcı var' demek. O yüzden böyle oturuyor ve vesikalık veriyor. Organize suç örgütlerinin yereli ulusalı vs hiçbiri umrumuzda değil. Hep şunu söylüyorum emniyetimize, 'Vatandaşımız bunlardan nefret ediyor. İster 3 kişilik olsun ister popüler olsun'. Devlete 'Bunların nefesini kes. Niye bunlardan korkayım' diyor. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ikiz kardeş. Birbirimiz için varız. Teknik ve fiziki takip arttı. Bizim yasalarımız sadece garip gurabaya mı uygulanacak? Bu kibir nereden geliyor? Bu kibrin kaynağı paraysa oraya basıyoruz. MASAK muhteşem çalışıyor. Bir ara fenomenler vardı? Neredeler şuan? Fenomenlerin görüntülerinde kabul edilecek bir görüntü var mıydı? MASAK, İçişleri, Siber Daire ve Adalet Bakanlığı işi çok iyi bir noktaya getirdiler. Hadi paylaşım yapsınlar da görelim. 1 hafta 10 gün sürer o da.