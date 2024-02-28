Kurum: İstanbulluların bu ihmalkarlığa artık dayanacak gücü kalmamıştır

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum Arnavutköy’de düzenlenen mitinge katıldı. Kurum, "Bizler, sizlere hizmet etmek için emin olun gece gündüz çalışacağız. Bundan önce ne yaptıysak bundan sonra da aynısını yapacağız. Kardeşlerim bugün İstanbul’u yönetenler milyonlarca riskli yuvada yaşayan 6 Milyon insanımızın, emin olun geleceğini düşünmüyorlar. Bugün bir tarafta Fikirtepe’de, Esenler’de toplam 75 bin yeni yuva için çalışanlar var. Diğer tarafta afet anında tatil beldelerine gidenler var. Bugün bir tarafta Kartal, Orhantepe’de, Üsküdar’da, Arnavutköy’de, Beykoz’da, şantiyede arı gibi çalışanlar var. Diğer tarafa baktığınızda kendi geleceği için İstanbul’u kaderine terk edenler var. Bugün bir yana baktığınızda Çekmeköy’de, Tuzla’da, Pendik’te bizim gençlerimize, çocuklarımıza yepyeni yaşam alanı sunanları görürsünüz. Diğer tarafa baktığınızda İstanbul’daki trafik çilesiyle İstanbul’da yaşamı solduranlar var. Bugün bir yanda İstanbul Havalimanı’nı, Marmaray’ı, Avrasya Tüneli’ni yapanlar var diğer tarafta Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne bile karşı çıkmış İmamoğlu var. Bunların emin olun millete zerre kadar şefkati yok, sadakati yok. İşte bu seçim 31 Mart seçimi iki zihniyet arasında gerçekleşecek" şeklinde konuştu.

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"İSTANBUL ARTIK ALARM VERİYOR"

Kurum, "İstanbul artık alarm veriyor. İstanbul’un bu alarm veren durumu İstanbulluların bu ihmalkârlığa artık dayanacak gücü kalmamıştır, tahammülü kalmamıştır. Milletimiz İstanbul’u israfa, felakete, borca sürükleyenlere fırsat vermeyecektir. Gönlünüz rahat olsun. Sizleri; CHP’nin insafına, belediyecilik anlayışına asla terk etmeyeceğiz. Söz veriyoruz 1 Nisan’dan itibaren Arnavutköy’ümüz için dev yatırımlarımızı hızlıca başlatacağız. 31 Mart akşamı Arnavutköy’ümüzün güzel insanları sevinsin, 31 Mart akşamı öyle bir çalışalım öyle bir zafer kazanalım ki Aybüke öğretmenin annesi sevinsin, Eren Bülbül’ün annesi sevinsin, şehitlerimizin, gazilerimizin annesi sevinsin. O kirli pazarlık yapanlara, masa arkası ittifak kuranlara, masa arkasında her türlü siyasi senaryo üzerinden tezgah kuranlara hep birlikte cevap verelim" diye konuştu.

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"TRAFİK ÇİLESİNİ DE DEPREM KORKUSUNU DA SİZLERLE BİRLİKTE BİTİRECEĞİZ"

Arnavutköy ile ilgili projelerini de anlatan Kurum, "Vezneciler-Sultangazi-Arnavutköy Hattını, yine Fenertepe İstasyonuyla entegre edip Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattıyla birleştireceğiz. Böylece Arnavutköy’den hem Marmaray’a hem de Topkapı’ya kadar raylı sistem hattı üzerinden rahatça yolculuk yapabileceksiniz. Ama biz onlar gibi öyle temel atıp panoları çekip, panoların üzerine reklamları yapıp reklamların arkasında iş yapmayanlardan değiliz. Öyle kolları bir sıvadık mı kollar gider Arnavutköy’ün metrosu için sıvanır ve bitene kadar da o kollar asla kapanmaz. İnşallah 1 Nisan’da İETT hatlarının güzergâh ve sefer sayılarını hızlıca arttırıyoruz. İnşallah biz trafik çilesini de deprem korkusunu da sizlerle birlikte bitireceğiz" ifadelerini kullandı.