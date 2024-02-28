Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunlarımızı büyümeyi sürdürerek çözeceğiz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Kütahyalılar, NG Kütahya Seramik ailesinin kıymetli mensupları, değerli işçi kardeşlerim ve misafirlerimiz sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Kütahya'da üretilen bu seramikler 81 vilayetimizin yanı sıra 5 kıtada 79 ülkeye ihraç ediliyor. Açılan her yeni fabrika, ihracatımızda yeni bir ivme, cari açığımızın kapanmasına katkı demektir. Bugün yatırım bedeli 140 milyon euro, kapalı alanı 126 bin metrekare olan iki yeni fabrikayı daha hizmete açıyoruz. Ülkemize, şehrimize, çalışanlarımıza hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.

Hep söylediğimiz gibi Türkiye, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümek mecburiyetindedir. Sadece kağıt üzerinde ekonomik görünümü iyileştirmek adına yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümeden asla taviz veremeyiz. Makro dengelerle ilgili sorunlarımızı sanayide, teknolojide, ticarette, turizmde ve diğer alanlarda büyümeyi sürdürerek çözeceğiz.

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Savunma sanayinden seramik sektörüne kadar her alanda tasımıyla, ülkemizi dünyanın önde gelen tedarikçileri arasına çıkaracağız. Kütahya'daki bu ivme ülkemizin Türkiye Yüzyılı'na hazırlanışının bir işaretidir.

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"MİLLETİMİZE TÜRKİYE YÜZYILI SÖZÜMÜZ VAR"

13 yıl önce 2023 hedeflerimizi açıkladığımızda birileri kendi akıllarınca bizimle dalga geçmiş, projelerimizi küçümsemişti. Yaşadığımız onca badireye rağmen, 2023 hedeflerinin önemli bir kısmını hayata geçirmiş birisi olarak karşınızdayım. Şimdi de milletimize Türkiye Yüzyılı sözümüz var. Bu vizyonunu, sağlam ekonomi, adalet ve özgürlük, huzur ve güvenlik başlıkları altında milletimize sunduk.

Biliyorsunuz biz birileri gibi söz verip de sonra kulağının üzerinde yatanlardan asla değiliz. Milletimize verdiğimiz her sözün takipçisi olduk. Her sözü yerine getirmek için var gücümüzle çalıştık, çabaladık. Eksiklerimiz elbette olmuştur.

Milletimize karşı sorumluluğumuz Türkiye Yüzyılı bayrağını zirveye çıkarmaktır. Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da tamamladıktan sonra emaneti gençlere teslim edip köşemize çekileceğiz.

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Fabrikalarımızın hayırlı olmasını diliyoruz. Tekrarını, tekrarını bekliyoruz. Bu eserleri ülkemize kazandıran Nafi Güral Beyefendiye ve Erkan Güral kardeşime teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle selamlıyorum.