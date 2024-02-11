×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Bakan Yerlikaya: Saldırıyla ilgili 17 kişi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#AK Parti#Küçükçekmece
Son dakika: Bakan Yerlikaya: Saldırıyla ilgili 17 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2024 18:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya AK Parti seçim programına silahlı saldırıyla ilgili olarak gözaltı sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece’de yaşanan silahlı saldırıya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.

"17 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI"

Yerlikaya'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Saldırıda bir vatandaşımız ağır yaralandı. Saldırıdan hemen sonra Emniyet birimlerimiz geniş çaplı tahkikat başlattı ve operasyonlar düzenledi. 57 ayrı düzenlenen operasyonlarda 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi.

"TÜM TEDBİRLERİ ALDIK"

31 Mart'taki seçimin huzur içerisinde gerçekleşmesi için İçişleri Bakanlığı olarak tüm tedbirleri aldık. Şehir eşkıyalarına, organize suç örgütlerine ve suç ortaklarına karşı  mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin huzurunu bozanları huzurunu bozmaya devam edeceğiz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Yerlikaya#AK Parti#Küçükçekmece

BAKMADAN GEÇME!