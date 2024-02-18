Son dakika: Bakan Yerlikaya CNN Türk'te maden alanındaki çalışmaları anlattı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Birazdan günün brifingini alacağız. CNN şahsında tüm medya arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada 2700 üzerinde insan gücümüz var. 800 üzerinde aracımız var. Devletimiz seferberlik ruhuyla arama kurtarma çalışması ve bakanlıkların yapması gerekenleri yapıyoruz. Zamanla yarışmamız çok dikkatli olmamız lazım. Jeoradarlar koyduk. Yeni toprak kayması riski var. Hepimizde büyük bir hırs ve azim var. En büyük amacımız bir an önce müjde vermek. Bizim için durmak yok dualar ve sabırla bizi beklemeleri lazım. Günlük 1000 araçlık mermer ocağı olarak geçici tahliye alanına toprağı taşıyoruz. Toplam 1000 kamyon diyoruz. Büyüklüğü 400 bin kamyon. Biz inşallah ailelere iyi bir haber verme niyetindeyiz. Bakanlarımız ve tüm güçlerimiz buraya odaklandı. Biz çalıştığımız ortamda daha önce toprak kayması olduğu için yeniden olma ihtimali en küçük risk olmasın diye tedbir alıyoruz. Numuneler alınıp, bakılıyor ve bakanlığımız paylaşıyor. Anbean çalışan arkadaşlarımıza sağlık riski oluşmaması için her şey talimatlandırılıyor ve denetleniyor.