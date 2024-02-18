Bakanlar maden ocağındaki son durumu aktardı: Alanda 35 milyon metreküp toprak var

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Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, 13 Şubat saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan bir su gibi vadiye doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. Toprak altında kalan işçileri kurtarmak için Erzincan başta olmak üzere, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresin, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli'nden gelen AFAD ekipleri de görev aldı. Birçok gönüllü yardım kuruluşu da kurtarma çalışmalarına katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ise arama kurtarma çalışmaları için oluşturulan kriz masasındaki koordinasyon görevi sürüyor.

BAKAN YERLİKAYA: ALANDA 35 MİLYON METREKÜP TOPRAK VAR

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağı sahasında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

Ardımızda görmüş olduğumuz alanda 35 milyon metreküplük toprak kütlesi var. Toprağın kaydığı zamanda dere dediğimiz alana 5 milyon metreküplük alana yeni bir kütle vadiye geldi.

Arama kurtarma ile ilgili AFAD başından beri 500'ün üzerine ekibimi var. 2700'ü aşmış vaziyetteyiz. 800 aracımız var. Araç ve insan kaynağı olarak hiçbir eksikliğimiz yok. Hepimiz tek bir niyeti var, bu işi olabilecek en kısa sürede tamamlamak.

Öncelikle 9 canımız şu anda toprağın altında. Yakınlarımızın her birini ziyaret ettik. Onlar da buraya geliyorlar.

Onların sabrı anlayışı için minnettarız. Sabır bizim şu anda en fazla ihtiyacımızın olduğu duydu.

'CUMHURBAŞKANIMIZ SÜRECİ TAKİP EDİYOR'

Böyle büyük bir toprak kütlesinin hareket ettiği ortamda planımız şu, hedef alanda toprağı geçici depolama alını olarak güvenli ortama tahliye ediyoruz. Şu an için 60 ekskavatörlerle günlük bin-bin 500'e yakın kamyon hareketiyle toprak kaymasının olduğu tahliyeyi yapıyoruz. Her anında Cumhurbaşkanımız buradaki süreci takip ediyor. Sadece Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak değil, diğer tüm bakanlarımızla ilgili olması gerekenler anbean devam ediyor.

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Adalet Bakanımız sürecin takipçisi. Görevlendirilen 4 savcımız eğer bir ihmal ve kusur varsa hak tecelli edecektir. Yargıya intikal ettikten sonra bizim değerlendirme yapmamız doğru değil, yargı bağımsız. Bu süreç bildiğim kadarıyla devam edecek. Nasıl kararlar alınacaksa biz de sizin gibi takip edeceğiz.

BAKAN BAYRAKTAR: SAĞLIĞA ZARAR VERECEK BİR ŞEY YOK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:

İlk andan itibaren devletimiz ilgili bütün kuruluşlarıyla burada. Bugün sahada ilk kez sizlerle bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz.

Çok büyük bir kütle var ve 3 ayrı noktaya aktı. DSİ çok yoğun bir çalışmayla buradaki suyun hareketini kontrol ediyor. Yeni bir su hareketini kontrol almayla alakalı tüm tedbirler alınmış durumda. Hem suda hem toprakta halk sağlığını tehdit eden bir durum yok. En kısa zamanda arama ve kurtarma faaliyetiyle ilgili netice almayı ümit ediyoruz. O belge yenilenene kadar herhangi bir faaliyet olamaz.

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'SUDAN ALINAN NUMUNELER TEMİZ ÇIKTI'

Yer hazır. Çevre Bakanlığımız onayını verdi. Bu dereye gelen temiz suyun, daha yukarıdan kontrollü şekilde barajın arkasından kuşaklama dediğimiz hadiseyi aktarmış durumda. Suyun toprağın altından ilerlemesi ile ilgili de aldığımız numunelerin hiçbirinde risk gözükmüyor. Bu toprak kalktıktan sonra bir kanalla suyu yukarıdan aşağı göndereceğiz.

Çevre izin belgesi olmayan işletme ve maden çalışması söz konusu değil. Buradaki çevre izin belgesi de iptal edilmiştir.

ŞÜPHELİ SAYISI ARTABİLİR

Ayrıca olay sonrası Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma da devam ediyor. Olayda kusuru olduğu değerlendirilen ve gözaltına alınarak İliç Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Başmühendis Murat Bayraktar, Mühendis Şenol Demir, Vardiya Amiri Soysal Doğan, Saha Sorumlusu Abdülkadir Cansız, Saha Yetkilisi Hüseyin Üstündağ ve Şirket Vekili Kanada uyruklu Jain Ronald Guille tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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15 saatlik yargılamada, maden alanında titreşim kayıtlarını tutan A.R.K ve Saha Görevlisi M.T ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bilirkişi raporuna göre, şüpheli sayısının ilerleyen süreçlerde artabileceği belirtildi.

TÜRKİYE'DEKİ MÜDÜRÜ SERBEST BIRAKILDI

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. bilirkişi raporunun tamamlanmaması nedeniyle savcılık tarafından yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAKAN YERLİKAYA YENİDEN BÖLGEDE

Heyelanla ilgili yapılan çalışmaları olay ilk gününden itibaren yakından takip eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a, gece saatlerinde gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da eşlik ediyor. Bölgede çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Yerlikaya ve Bayraktar, çalışmaları yakından izliyor. Ayrıca gün içerisinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından basın mensuplarının bölgeyi ziyaret edeceği ve heyelan bölgesini yakından görüntüleyebileceği bildirildi.

AFAD: 2 BİN 663 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında, 2 bin 663 personel ile arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. AFAD'dan sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, "İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu kayıp 9 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimizce aralıksız devam etmektedir. 210 bin metrekarelik alan, 8 sektöre ayrılarak tüm alanlar termal ve manyetik dronlar, toprak altı görüntüleme cihazları, georadar, dronlar ve fiziki arama ile havadan ve karadan sürekli taranmaktadır. Gece gündüz aralıksız devam eden çalışmalarda 2 bin 663 personel, 802 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron ile georadar ve jeoradar görev yapıyor" denildi.

TOPRAK KAYMALARI ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRIYOR

Ekiplerin çalışmaları sırasında ise heyelanın olduğu bölgede hala risk oluşturan toprak kütleleri olduğu, çalışmaların bazı toprak kütlelerinin yeniden kaydığı ve kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin zor anlar yaşadığı öğrenildi. Yapılan aramalarda yerleri lokal olarak belirlenen işçileri bulabilmek için çalışmalar devam ederken risk oluşturan kütlelerin zaman zaman kaydığı bildirildi. Özellikle heyelanın olduğu günün ardından yağan yağmurun da etkisiyle toprağın sıvılaştığı ve ekiplerin çamurlaşan toprakta işçileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan toprak altında oldukları belirlenen 9 kişinin yakınları maden ocağında kendilerine tahsis edilen bir bölgede bekletilip ve kendilerine sık sık çalışmalar hakkında bilgi veriliyor.