Son dakika! Bakan Tunç duyurdu: Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur tutuklandı! Oğuz Aci'nin ailesi: Şimdi onlar düşünsün, biz çok düşündük

Haberin Devamı

Eylem Tok, otomobiliyle Oğuz Murat Aci’ye çarparak ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçırmıştı. Anne ile oğlunun iadesi için Türkiye tarafından başlatılan çalışmalar sürerken infial yaratan olayda yeni bir gelişme yaşandı.

BAKAN TUNÇ: TUTUKLANTILAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un ABD'de tutuklandıklarını açıkladı. Tunç, açıklamada "Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran’da yapılacaktır. Bu duruşma sonrası başlayacak iade yargılaması sürecini yakından takip edecek, şüphelilerin ABD’den ülkemize iadeleri için gerekli girişimlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Haberin Devamı

Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır.



Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran’da yapılacaktır.



Bu duruşma sonrası başlayacak… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 14, 2024

FİRARİ EYLEM TOK VE OĞLU ABD'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçmıştı. Anne ve oğlunun New York'ta taksiye binerken gülümserken fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Kazada oğlunu kaybeden baba Özer Aci, karşı tarafın kendisiyle dolaylı olarak iletişime geçtiklerini belirtmişti. Aci, "Bir aile dostumuz aranmış, böyle konuşulmuş. 10 veya 12'nci gün dolaylı olarak taziyeye geleceklerini ilettiler bana fakat ben yine aynı sözümü tekrarladım; anne ile çocuk gelir teslim olur, ertesi gün buyursunlar, gelsinler taziyeye " ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde meydana gelmişti. 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.

ACİ'NİN AİLESİNDEN AÇIKLAMA

O haberin ardından Oğuz Murat Aci'nin annesi Pervin Aci, babası Özer Aci ve eşi Şükriye Aci duygularını anlattı.



Yakalanma haberini uzun süredir beklediklerini söyleyen Özer Aci, "Sevindik, 115 gün içerisinde hiç sevinmediğimiz sürede hep ağladık, gözyaşı döktük. İlk sefer sevindik, eşimle beraber ağladık, sevinç gözyaşı döktük. Hak, hukuk istiyorum. Bu bir başlangıç, orada, burada yargılanır, fark etmez. Tutuklanması bile büyük bir olay, asıl mücadele yeni başlıyor. Eninde sonunda gelecekler, anne sonunda gelecek. 24 Kasım vizesinin son günü, ben sabırlı insanım, sabreden derviş muradına erermiş. Oğlumun mezarına bugün de gittim, oğlum mücadeleme devam ediyorum, ufaklığı söylediğin gibi sünnet yaptırdık dedim. O, 2 yaşını doldurmadan önce sünnet yapılmasını istiyordu. Bugün öğrendikten sonra en kısa sürede yine oğluma gidip bu müjdeli haberi vereceğim, bak oğlum, oğluyla beraber gelecekler diyeceğim. Gözyaşı dökeceğiz, muhakkak dertleşeceğiz. Acımız devam ediyor fakat yangına bir nebze su serperler ya o serpildi. Onu hissettim, acı söndü mü veya ateş döndü mü? Sönmedi, sönmeyeceğini biliyorum ama hafifledi. Her şeyden önce onun gözlerinin içine bakarak nasıl bir anne olduğunu yüzüne karşı söylemem lazım, ne hissettiğini görmek isterim. O gün gelecek, tekrar ediyorum; gelecek, eğer kaçırmazsam yoğun bir işim olmazsa havalimanında davul zurna ile karşılayacağım. Geç olabilir, eninde sonunda adaletin tecelli edeceğinden eminim. Avukatımla görüştüm; yargılama süresine kadar yakınen takip ediyoruz. Şu an orada avukatımız da var, avukatımız davaya girecek, yakından takip ediyoruz. Gelinim arayınca açtım, karşılıklı ağlaştık, ‘Doğru mu baba' dedi, doğru olduğunu söyledim. İnsan nereye kadar kaçabilir ki, ilahi adalet yerini bulacak, bunun kaçarı yok. Ailesine, devletine iyi bir birey mi yetiştirdiğini sanıyor anne, hayır” dedi.

Haberin Devamı

“ÇOK GÜZEL BİR BAYRAM HEDİYESİ, OĞLUMA MÜJDEYİ VERECEĞİM”

Karar sonrası bir parça içinin ferahladığını söyleyen anne Pervin Aci, “Yakalandı haberi sonrası bir şey deyim mi; koskocaman bir dağ sırtımdan kalktı. Acı, yara dinmiyor, hiç dinmedi, omuzlarım çökmüş bir haldeydi. O kalktı, evladıma gidemedim, gidiyordum, geriye gönderdiler. Gidip de müjde edecektim, oğlum şimdi seninle baş başa kalacağım, senin katillerini artık yakaladılar. Şimdi acımı seninle paylaşacağım, dertleşeceğim. Her gittiğimde oğlum yine gelmedi, yine gelmedi diyordum. Ama merak etme, getireceğiz, bu davayı kazanacağız, hep böyle diyordum, şimdi diyeceğim ki oğlum sözümü tuttum. Mutluluk ağlayışı var, acı ağlayışı var. Nasıl olduğumu bilmiyorum. Sünneti çok güzel yapacaktı oğlum, hastanede nasıldık. Perişan halde sünnet ettirdim çocuğumu, çocuğum olsaydı neler yapmazdık. Bayram hediyesi, nasıl bayram hediyesi, çok güzel bir bayram hediyesi. Her zaman demiştim ki; Eylem Tok tutuklanırsa ağlamayacağım, o gün bayramımdır. Bugün gerçekten ağlamıyorum. O evlat, evlat acısı çok zordur, kendisine öyle bir kinim var, öyle kinim var ki niye böyle yaptı niye oğlumu bıraktı, kaçtı. Oğlumun yanına gidememiş, ayaklarıma diken batarmış, öyle bir şey denir mi? O babaya seslenmek istedim, 115 gündür buradayız, 115 gündür de bu evler dolup taştı. Bir seferde ya birazcık telefon et ya şimdi otursun, onlar düşünsün, ben çok düşündüm. Çok ağladım, şimdi onlar ağlasın” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

“BEKLEMİYORDUM, MÜTHİŞ BİR RAHATLAMA GELDİ”

Anne oğulun yakalanması kararına ilişkin konuşan Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, “Şaşırdım, beklemiyordum, müthiş bir rahatlama geldi. Sünneti tek başımıza yaptırdık, eşim yoktu ama en azından maalesef içimiz rahatladı. Verdiğimiz mücadelede bir noktaya ulaştık. Buruk da olsa bir mutluluk var. Adalet arayışımız, beklediğimiz şekilde gerçekten hak ettikleri cezayı alacakları şekilde devam eder diye umuyoruz. En son mezarına sünnet olacağını söylemeye gitmiştim. Şimdi de güzel bir haber vermek için gideceğim. Verdiğimiz mücadelede sonuna kadar gideceğiz. Belki bir bayram hediyesi oldu bu haber ama bayramımız onsuz geçeceği için buruğuz. Babalar Günü de tabi ki oğlum hiçbir zaman kutlayamayacak, kutlamayacağız. Oğlum, babasının olmadığının, olmayacağının artık farkında. Çok mutsuzdum, son zamanlarda özellikle kırmızı bültenden sonra hiç haber çıkmaması mutsuzluğa sürükledi. Şu anda dedim ki boşuna değilmiş hiçbir şey, ne yaparlarsa yapsınlar, adaletten kaçamayacaklar. Bundan sonra aldıkları ceza daha önemli bizim için, ilk günden, o açıklamasından beri bana çok dokunan, ‘Annelik içgüdüsü ile yaptım' diye savunduğu açıklamasına istinaden bir şeyler söylemek istiyorum. O kadar annenin canı yandı, ben de anneyim, eşimin annesi de ve diğer yaralıların; bir tanesi de benim annem. Hepimiz çok üzüldük, herkes anne, hiçbir anne, çocuğunu veya diğer çocuklara zarar gelmesini istemez. Bir annenin yapacağı bir davranış değildi, bununla ilgili çok şey söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada aynı yönde seyir halinde olan Timur Cihantimur(17)'nin yönetimindeki lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düşmüştü.

Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybederken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralanmıştı.