Son dakika: Bakan Soylu, Kanal D Ana Haber'de Deprem uyarı sistemiyle ilgili tüm ayrıntıları açıkladı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D Ana Haber Bülteni'nde Sevval Şirin'in özel röportajına konuk oldu. Soylu, deprem simülasyonu içerisinde 7,6 büyüklüğünde depremi yaşadı. Soylu, deprem anında ve deprem sonrası yapılması gerekenleri gösterdi.







İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:



Tam 23 yıl geçti. 18 bin insanımızı kaybettik. 49 bin kişi yaralandı. Türkiye büyük bir acıdan ve travmadan geçti. Deprem travması hayatımıza girdi. İnsanlar evlerinden ve vilayetlerden taşındılar deprem korkusu yüzünden. Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz. Öğlen olmadan, yüzlerce binlerce cesedi yerlerde, koşturan insanlar, gözlerinde duygu olmayan insanlar. O gece sabah kadar Kocaeli, Sakarya tüm bölgeleri gezdik. Depremi hissettim. Yukarıdan aşağıya büyük bir ses geliyor. Her şey sallanmaya başlıyor. Dünyada son 20 yılın en kritik 350 afeti var. Bunların 27'si deprem. Yüzde 8 oranı olmasına rağmen ölen sayısı 60 bin civarında. Deprem en öldürücü felaket. Seller yüzde 41. Ne unutabilmek ne de hazırlıksız yakalanmak mümkün.



