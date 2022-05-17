Son dakika... Siyasette ‘millet bahçesi’ tartışması… Soylu: İstismar ve siyasi mağduriyet için manipülasyon yapılıyor

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Etrafımızdaki coğrafyanın en güzel millet bahçelerinden biri olmasına itiraz ederseniz buna şöyle söylerler, en hafif demiyle. bu ne yaman çelişki...

Siyaset alanına terörizmi anarşi çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Bir terörist cenazesine bir vekil katılıyor polise taş atılıyor ve bu meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Ben de il başkanlığı yaptım. 23 yıl evvel. Biz de bu tip iktidara karşı muhalefette olduğumuz dönemler bir takım eylemler ortaya koyduk. Bir takım pahalılıklara bunu eleştirdiğimizi ortaya koyduk ama yakıp yıkmadık yani.

Burada il başkanlığı yaparken de o dönemlerde devlete 'katil devlet' demedik. Bir taraftan 6'lı masaya oturacaksınız, diğer taraftan bu ülkenin cumhurbaşkanına hakaret edeceksiniz. Bir taraftan etik yasası isteyeceksiniz, bir taraftan hakaret edeceksiniz.

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Bütün bunlarla ilgili hukuk bir karar verecek. Acaba buradan bir istismar oluşturabilir miyim diye bir takım manipulasyonlara girmeye çalışacaksınız.

"SİYASETE TERÖRİZM BULAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Maalesef siyasetimize, terörizmin, meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor, kamu düzeni bozularak ortaya çıkabilecek bir ortamın meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor.

Atatürk Havalimanı'nın olacağı millet bahçesi ile ilgili, belki bir takım uçuşlar da olabilme imkanına sahip olabilecek. İstanbul'un nefes alabileceği bir yerin itirazını geçmiş yaptıklarınızla kıyasladığınızda nasıl ortaya koyarsınız.

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Ne oldu, terörist milletvekili terörist cenazesine gidebildi mi? Buna müsaade etmeyiz. Avrupa bir vekilin terörist cenazesine gitmesine müsaade ediyor mu?

Ağaç dikilirken yeşile yönelik itiraz mercilerinin karar vericileri bu topraklar içinde değildir. Bunlar uygulayıcıdır

Orada eylem yaptılar. Kaç kişinin geldiği, toplumsal tabanının olup olmadığı... Osmangazi, Avrasya olmasaydı ne olurdu?