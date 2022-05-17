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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bursa'da 1'i 'canlı bomba' 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı

#BURSA#İçişleri Bakanlığı#DEAŞ
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bursada 1i canlı bomba 3 DEAŞlı terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bursa'da DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı." denildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 2021'de Çorum'da yakalanarak tutuklanan, yabancı uyruklu Muhammed Elali isimli örgüt mensubunun evinde ele geçirilen dijitaller materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da operasyon başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bursada 1i canlı bomba 3 DEAŞlı terörist yakalandı

Bursa Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda, DEAŞ terör örgütü mensubu, yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile 'canlı bomba' eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyallere de el koyuldu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bursada 1i canlı bomba 3 DEAŞlı terörist yakalandı

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#BURSA#İçişleri Bakanlığı#DEAŞ

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