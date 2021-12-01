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Son dakika! Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ayıptır, günahtır, yazıktır

#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Kemal Kılıçdaroğlu
Son dakika Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna tepki: Ayıptır, günahtır, yazıktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alparslan Türkeş'i anma toplantısında yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Baskın Kur'an tilaveti sırasında yapılıyor. Siz neden böyle bir şey yapıyorsunuz? İnsanlar orada Alparslan Türkeş'i anıyor. Polislerin bir anlamda korumasında, oraya baskın düzenlenmesi doğru değil" açıklamasına tepki gösterdi. Soylu, "'Polis bunu yaptı' diye iftira atmak ana muhalefet partisi başkanına yakışır mı? Büyük başarılara imza atan bir teşkilata iftira atmak ayıptır, günahtır, yazıktır ya. Dertlendiğim için söylüyorum" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneğinin 26. İstişare Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "3600 ek göstergesi Türk Polis Teşkilatı'na ana sütü gibi helaldir. Cumhurbaşkanımız Hazine ve Maliye Bakanımıza talimat vermiştir. 2022'de bu iş çözülecektir." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Soylu, "Kılıçdaroğlu diyor ki 'polis, Ankara'daki bir vakfın toplantısını bastırdı' diyor. 'Polis bunu yaptı' diye iftira atmak ana muhalefet partisi başkanına yakışır mı? İçişleri Bakanına iftira atılır mı? Büyük başarılara imza atan bir teşkilata iftira atmak ayıptır, günahtır, yazıktır ya. Dertlendiğim için söylüyorum." ifadelerini kullandı.

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Bakan Soylu, "Vallahi bu kadar basit değil, billahi bu kadar basit değil. Ben bunu kabul etmiyorum, tek başına kalsam da kabul etmiyorum. Bütün dünya ayağa kalktı bizi teslim alamadı. 15 Temmuz'da tüm Batı işin içindeydi. FETÖ'yü hain olarak kullandılar." dedi.

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"SUÇLUYU ÖVÜYOR, DEVLETİ SUÇLUYOR"

Bakan Soylu, konuşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu, yalan rüzgarında... Polise iftira atıyor. Suçluyu övüyor. Devleti suçluyor. Ayrıca verdiği bilgilerin de tamamı yanlış-yalan...

Deveye sormuşlar:
- Neren eğri? diye,
- Nerem doğru ki? demiş.

Bu yalanların neresini düzeltelim..."

 

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'la ilgili açıklamasına yanıt vermişti. Kılıçdaroğlu, "Mansur Yavaş, siyasi tartışmalardan uzak duran biri. Belediye başkanlığı yapıyor, herkesi kucaklayan birisi. Neden böyle bir suçlama yapıldı? Akıl alır gibi değil. Bu baskın Kuran tilaveti sırasında yapılıyor. Siz neden böyle bir şey yapıyorsunuz? İnsanlar orada Alparslan Türkeş'i anıyor. Polislerin bir anlamda korumasında, oraya baskın düzenlenmesi doğru değil. Bahçeli'nin baskın düzenleyenleri partiden atacağım demesi gerekirdi. Eğer siz bir siyasi partinin genel başkanı olarak kendinizi başka bir partiye vakfetmişseniz, siz artık siyaset üretemezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

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#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Kemal Kılıçdaroğlu

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