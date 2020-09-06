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DHA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 10:14 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Soylu 'çoğu gitti, azı kaldı' diyerek duyurdu

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Son dakika... Bakan Soylu 'çoğu gitti, azı kaldı' diyerek duyurdu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te SİHA'ların düzenlediği operasyonda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Çoğu gitti, azı kaldı. Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi'de 6 terörist etkisiz. İstihbarat, operasyon. Tam başarı" dedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'nca operasyonla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis Sehi Ormanlarında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ve Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (JİHA), Atak Helikopteri desteği ile gerçekleştirilen operasyonda, 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Son dakika... Bakan Soylu çoğu gitti, azı kaldı diyerek duyurdu

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