Son dakika! Bakan Soylu acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1’i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.
OPERASYON DEVAM EDİYOR
Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor.
1 JANDARMA ŞEHİT
Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 Kahraman Jandarmamız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.
Başımız sağ olsun."