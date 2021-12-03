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Son dakika! Bakan Soylu acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

#Tunceli#Şehit#Eren Kış-6
Son dakika Bakan Soylu acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında çıkan çatışmada ağır yaralanan bir jandarmanın kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1’i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor.

1 JANDARMA ŞEHİT

Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 Kahraman Jandarmamız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.

Başımız sağ olsun."

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