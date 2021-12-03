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Son dakika: MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#Terör#TSK
Son dakika: MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist de SİHA operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK/YPG’li terörist de Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece bugün 4 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu.

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