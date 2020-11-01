Son dakika... Bakan Selçuk: Okullarımız süratle tahliye edildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de Bayraklı’da bulunan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu’nda oluşturulan psikososyal destek alanını ziyaret etti.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

"139 okulumuzdaki küçük ölçekli hasarların, bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen bazı emarelerin hepsinin ayrıntılı analizi yapılıyor. Gerekli onarım çalışmaları için de tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. İzmir'de okullarımızla ilgili Allah'a şükür bir sorun yaşamadık

Binaların tahliye edilmesi çok önemli. Tüm okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize bir teşekkür borçluyuz çünkü onların tecrübesi, birikimiyle okullarımızdan çok süratle tahliye imkanını bulabildik ve kimsenin burnu kanamadan da bu süreci halletmiş durumdayız."