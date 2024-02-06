Son dakika: Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 4 kırmızı çizgimiz var

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İşte Bakan Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:





Öncelikle deprem vesilesiyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Deprem felaketi 2 kez olunca hasarı daha da büyüttü. En çok hasarı Hatay aldı. Antakya hasarlarda en önde gelen. Arkasından Defne, Kırıkhan, Samandağ, İskenderun'daki hasarlar geliyor. 254 bin zarara uğrayan insan var. Bunlar dile kolay. Şu an da gördüğümüz, resim oluşturmak istediğimiz Hatay'ın merkezi. Yıkılmamış binalar görülüyor. Onlar mahkemeye gitmiş durumda. Devlet olarak diyoruz ki, 'Orta hasarlıysa bu bina yorulmuştur. Gelin uğraşmayın. Sizi ağır hasarlı olarak görelim. Sizi hak sahibi yapalım' dedik. Ama bazı vatandaşlarımız razı gelmeyince yapacak bir şey yok. Sağlam zeminli bölgelerde binlerce konutun yapımına başladık. Bazı vatandaşlarımız yerinden ayrılmak istemiyor. Bunlar çok doğal. Hatay'ın büyük bölümünde taş üstüne taş kalmadı. Bugün Azerbaycan mahallesine kazık çaktık. Binlerce kazık çaktık. Fay hattı geçen yeri 100 metre boşluk bıraktık. Sert zeminler buldukça kazıklar çakıyoruz. Buralar bittiğinde burada oturan vatandaşlarımıza verilecek. Tarihi binaları Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarihi koruyarak devam ediyorlar.





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"1,5 MİLYON LİRALIK DESTEK PAKETİ SAĞLIYORUZ"



Şu alanlar boşaldıktan sonra sıradan TOKİ konutları yapmak istesek neredeyse bitme noktasına gelirdi. Dünyanın en iyi mimarlık bürolarını çağırdık. Buranın kendine has mimarisi var. Binaların hepsini kimlikli yapmak istiyoruz. Binalar en fazla 5 katlı yapılıyor. Birçok yerde çalışmalara başladık. Nerede boşluk bulduysak başlıyoruz. İhalesini yaptığımız müteahhitlere en fazla süreniz 1 ay diyoruz. 1-1,5 sene içinde bu manzarayı çıkarırız. Gelecek sene sonunda şu manzarayı görürüz. Binlerce konutun yapımı başladı. 1,5 ay içinde Sayın Cumhurbaşkanımız müsait olduğunca kuraları çekeceğiz. Hatay'da 9 bin civarında, Hatay'da 10, Kahramanmaraş'ta 10 bine yakın teslim oldu. 1,5 2 ay içinde 75 bin konutun kurasını çekmiş olacağız. Tescilli eserler, korunması gereken eserler. Onların ilk haline uygun restorasyon projesini yaparsınız. İzin çıktıktan sonra inşaata başlarsınız. Düşen taşlar bile numaralandırılır ve yerine konulur. Her tarafta inşaatlar yükseliyor. Hatay'da 100 bine yakın inşaat ve ihaleler başladık. Bir kısım köyde, kırsalda oluyor daha çok 'Siz beni destekleyin ben evi yaparım' diyor. 1,5 milyon liralık destek paketi sağlıyoruz. 750 bin kredi, 750 binini hibe ediyoruz. Bugün Kahramanmaraş'ta 9 bin konutun kurası çekildi. Şimdi ki evlerin standardı eskisinden çok yüksek. Köy evlerini çelikten yapmaya başladık. 9 şiddetinde deprem gelse bile yıkması mümkün değil.



