Son dakika: Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 4 kırmızı çizgimiz var

İşte Bakan Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Öncelikle deprem vesilesiyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Deprem felaketi 2 kez olunca hasarı daha da büyüttü. En çok hasarı Hatay aldı. Antakya hasarlarda en önde gelen. Arkasından Defne, Kırıkhan, Samandağ, İskenderun'daki hasarlar geliyor. 254 bin zarara uğrayan insan var. Bunlar dile kolay. Şu an da gördüğümüz, resim oluşturmak istediğimiz Hatay'ın merkezi. Yıkılmamış binalar görülüyor. Onlar mahkemeye gitmiş durumda. Devlet olarak diyoruz ki, 'Orta hasarlıysa bu bina yorulmuştur. Gelin uğraşmayın. Sizi ağır hasarlı olarak görelim. Sizi hak sahibi yapalım' dedik. Ama bazı vatandaşlarımız razı gelmeyince yapacak bir şey yok. Sağlam zeminli bölgelerde binlerce konutun yapımına başladık. Bazı vatandaşlarımız yerinden ayrılmak istemiyor. Bunlar çok doğal. Hatay'ın büyük bölümünde taş üstüne taş kalmadı. Bugün Azerbaycan mahallesine kazık çaktık. Binlerce kazık çaktık. Fay hattı geçen yeri 100 metre boşluk bıraktık. Sert zeminler buldukça kazıklar çakıyoruz. Buralar bittiğinde burada oturan vatandaşlarımıza verilecek. Tarihi binaları Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarihi koruyarak devam ediyorlar.
"1,5 MİLYON LİRALIK DESTEK PAKETİ SAĞLIYORUZ"
Şu alanlar boşaldıktan sonra sıradan TOKİ konutları yapmak istesek neredeyse bitme noktasına gelirdi. Dünyanın en iyi mimarlık bürolarını çağırdık. Buranın kendine has mimarisi var. Binaların hepsini kimlikli yapmak istiyoruz. Binalar en fazla 5 katlı yapılıyor. Birçok yerde çalışmalara başladık. Nerede boşluk bulduysak başlıyoruz. İhalesini yaptığımız müteahhitlere en fazla süreniz 1 ay diyoruz. 1-1,5 sene içinde bu manzarayı çıkarırız. Gelecek sene sonunda şu manzarayı görürüz. Binlerce konutun yapımı başladı. 1,5 ay içinde Sayın Cumhurbaşkanımız müsait olduğunca kuraları çekeceğiz. Hatay'da 9 bin civarında, Hatay'da 10, Kahramanmaraş'ta 10 bine yakın teslim oldu. 1,5 2 ay içinde 75 bin konutun kurasını çekmiş olacağız. Tescilli eserler, korunması gereken eserler. Onların ilk haline uygun restorasyon projesini yaparsınız. İzin çıktıktan sonra inşaata başlarsınız. Düşen taşlar bile numaralandırılır ve yerine konulur. Her tarafta inşaatlar yükseliyor. Hatay'da 100 bine yakın inşaat ve ihaleler başladık. Bir kısım köyde, kırsalda oluyor daha çok 'Siz beni destekleyin ben evi yaparım' diyor. 1,5 milyon liralık destek paketi sağlıyoruz. 750 bin kredi, 750 binini hibe ediyoruz. Bugün Kahramanmaraş'ta 9 bin konutun kurası çekildi. Şimdi ki evlerin standardı eskisinden çok yüksek. Köy evlerini çelikten yapmaya başladık. 9 şiddetinde deprem gelse bile yıkması mümkün değil.
2. kez aynı bakanlıktayım. Kentsel dönüşümün öneminden bahsediyordum. Türkiye'de meydana gelen yıkıcı deprem sayısı 230. Deprem bölgesiyiz. Kentsel dönüşüm çok önemli. İstanbul'a deprem gelecek diye ödüm kopuyor benim. Çalışmalar yapmak için çırpınıyorum projeler yapıyorum. 2016'da Emek Mahallesi'ne gittim. Alana gittik 3 5 bin kişi var. Çevrede protestolar var. Belediye başkanımız kürsüye çıktı ama bir küfür başladı. Ne diyeceğini bilemedi. Sonra ben çıktım kürsüye. Kentsel dönüşüm yapalım diyeceğim. 'Siz kentsel dönüşüm istemiyor musunuz?' dedim. 'Hayır' dediler. 'Tamam yapmayız. Siz ne isterseniz öyle' dedim. 'Bilim adamları, burada deprem olacak diyorlar' dedim. Saatlerce hepsini dinledim. Gördüm ki belediye 2 katlı evimi yıkıyor, 4 daire ev versin diyorlar. Deprem olduğu gün Fatma Hanım'ı aradım hüngür hüngür ağlıyordu. Sonra Emek Aksaray'da ne oldu diye baktım yerle bir. O mani olanların içinde belediye başkanları var şu kadarcık vicdanları var mı? Herkes şahit orada saatlerce dil döktüm. Şimdi oralar temizlendi, inşaata başladık ama binlerce şehitten sonra başladık. Orada örgütler resmen mani oldular. Şimdi de o örgütler hala bazı yerlerde mani oluyorlar. İlgisiz adamlar kentsel dönüşüme yürütmeyi durdurma kararından dolayı işe başlayamıyorsunuz. Bu aksaklıkları giderecek kanun metni yazdık. Şimdi yüzde 50 artı 1 tamam derse başlanıyor."DEPREM BÖLGESİNDE 4 KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR"
Bilim insanları neredeyse 500 hareketli fay hattı var diyorlar. Naci hocamı dinliyorum, 23 vilayetten bahsediyor. Ege bölgesi olduğu gibi deprem bölgesi. Yer altında enerji birikiyor. 6 ve üzerinde deprem, yıkıcı deprem diye tarif ediliyor. Yerleşim yerinden geçtiğinde yıkım daha çok oluyor. Japonya'da açık denizde meydana gelen depremdeki hasar ile evlerin altından geçen etki bir olmaz ki. Bu yüzden ülkenin tamamını deprem bölgesi olarak görüp yapmak zorundayız. Evlerimizi sıfır toleransla yapmamız gerekiyor. Müteahhitlerin yaptığı hata şu, komşunun parselindeki zemin sertliğini belediyeye götürüyor. Sonra raporu alıp devam ediyor. Bakanlık olarak her yerde 4 kırmızı çizgimiz var. Birincisi fay hatları üzerinde yapı olmayacak. Fay kırıkları üzerine bina yapmıyoruz. Şehirlerin merkezini de biz yapıyoruz. Azerbaycan Bulvarı'nda çalışmalar başladı. Malatya merkez çarşı projesi başladı. Birkaç ayda tüm binaları teslim ederiz. İnönü caddesinde de boş bulduğumuz alanlara başladık. Kadim şehirlerimiz var. Eski yönetmeliklere uygun binaların ayakta kalma şansı yok. 99 Gölcük depreminden sonra bakanlık yetkilileri burası deprem ülkesi yönetmelikleri değiştirelim demişler. Ama zemin etüdü doğru yapılmadıysa, yıkılabilir. Kırmızı çizgimizden ikincisi dere yatakları imara açılmayacak. Üçüncüsü sıvılaşma olan yerlerde yapılaşmaya izin verilmeyecek. Sıvılaşma olan yerde istediğiniz evleri yapın yıkılır. Dördüncüsü mimarlık-mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans uygulanacak. Kurallara uymayanlara ağır cezalar verilecek. Adıyaman'da rezerv alanlarda binlerce konut
yapmaya başladık. İndere tarafında binlerce konuta başladık. Bir kısmını geleneksel bir kısmını daha yüksek yapıyoruz. Şu yaptığınız binalar 100 sene 200 seneden önce yıkılmaz."307 BİN KONUTU 1 SENE İÇİNDE DAĞITACAĞIZ"
Adıyaman'a has mimari yapıyoruz. 307 bin konutu 1 yılda dağıtacağız. Örgütler çıkıyor, 'Devlet burada evlerimize çökecek' diyor. Devlet neden sizin evinize çöksün. Anlatmaya çalışıyoruz. Sırrı Süreyya Bey, HDP vekili Adıyaman'da 'Anamın evinin bulunduğu yeri eyvah rezerv alan ilan edildi' diyor. Sonra diyor ki, 'Başımıza piyango
vurmuş' Cumhurbaşkanımız arıyor, çevresini beğenmedim diyor. Düzeltiyoruz. Kamu görevinde 30. yılım. Şimdiye kadar inanmadığım hiçbir şeyi söylemedim. AFAD bize diyor ki, 'Siz bize 390 bin ev yaparsınız, hak sahiplerine veririz' diyor. 390 binin 200 bin tanesinin inşaatı başladı. Bittikçe veriyoruz. 1 aya 75 bininin kurasını çekmiş oluruz. 307 bin konutu 1 sene içinde dağıtacağız. Onlar için en fazla 1 sene veriyoruz. Gelecek sene ortasına kadar bitmiş olur. Evlerimizi gelecek sene ortasına kadar tamamını teslim oluruz. Şehirler 1 yıla ayağa kalkacak.