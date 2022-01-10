Son dakika: Bakan Muş: Gümrük muhafaza ekipleri 10,8 ton uyuşturucu madde ele geçirdi

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlıkta, 2021 yılı kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Muş, salgın koşullarının olumsuz etkilerine rağmen gümrük muhafaza teşkilatı ve ilgili tüm bakanlık personelinin, başta sınır kapıları olmak üzere, ülkenin tamamında büyük fedakarlıklar ile çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Nitekim, yıl boyunca hız kesmeden devam eden çalışmalar sayesinde bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon TL değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık. Bu ele geçirdiğimiz kaçak eşyaların önemli bir bölümünü uyuşturucu maddeler oluşturmaktadır. 2021 yılı boyunca, başta kokain, eroin, likit eroin, metamfetamin ve captagon cinsi uyuşturucu maddelerin yurdumuza girişini engelleyerek büyük başarılara imza attık. 2021 yılında gümrük muhafaza ekiplerimizce, saymış olduğum bu uyuşturucu türlerinde toplamda 10,8 ton uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Geçtiğimiz yıl ele geçirdiğimiz uyuşturucu maddelerden kokain ve eroinde 2'şer tonun üzerinde yakalama yaparken, captagon yakalamamız 1,5 tonu, esrar ve khat yakalamalarımız ise 1'er tonu aşmıştır" dedi.

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'EN BÜYÜK 3 OPERASYON GÜRBULAK GÜMRÜK KAPISINDA'

Bakan Muş, yıl içinde yapılan operasyonlara ilişkin de bilgi vererek, "Bildiğiniz üzere Mersin'de bir limanda bulunan muz yüklü konteynerler içerisinde 1,7 ton kokain; İskenderun'da ise bina taşları arasında 6,2 milyon adet captagon cinsi uyuşturucu madde yakalamıştık. Bununla birlikte, İstanbul'da 469,2 kilogram khat cinsi uyuşturucu ele geçirilmesi de, bu alanda ülkemizde gerçekleştirilen dikkat çekici operasyonlarımız arasında yer almıştır. Diğer taraftan, 2021'deki büyük çaplı uyuşturucu madde ele geçirmelerimizden 3'ü de Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleşmiştir. Bu sahada farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda, 808 kilo eroin, 462 kilo likit eroin ve 462,5 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirilmiştir. Yıl genelinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ticari eşya kaçakçılık girişimlerinin üzerine de kararlılıkla giderek bu alanda da önemli başarılar elde ettik. 2021 yılındaki operasyonlarda, 3,7 milyon paket sigara ile; kaçak sigara üretiminde kullanılan 26,1 milyon adet makarona el koyduk. Toplam 52,7 bin litre alkollü içki ile 1778 ton akaryakıt ele geçirdik. Ayrıca, 5 bin 895 kilo bal, 1 milyon 684 bin adet oto yedek parça ve 265 ton çay, 2021 yılında yakaladığımız ticari ürünlerden bazılarıdır" diye konuştu.

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'5,5 MİLYAR TL KAMU ZARARINA SEBEP OLDULAR'

Bakan Muş, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelenin de kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, "2021 yılında, akaryakıt özel ekibince ülke genelinde yapılan incelemeler ve riskli olduğu değerlendirilen toplam 930 firmaya yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 14 milyar TL değerinde sahte fatura düzenlendiği ve yaklaşık 5.5 milyar TL kamu zararına sebep olunduğu tespit edilmiştir. Bu tür yasa dışı işlere tevessül edenler, hangi yöntemleri kullanırlarsa kullansınlar gümrük muhafaza ekiplerimizce tespit edileceklerdir. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere bakanlığımız, gümrüklerimiz ve sınır kapılarımızda kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına sıkı bir şekilde devam etmektedir. Ancak şunun altını çizmeliyim ki; bakanlığımız kaçakçılıkla mücadele stratejilerini belirlerken vizyoner projeler ortaya koymaya, bu alanda faydalandığımız teknik ve beşeri kapasitemizin sürekli gelişimine büyük önem vermektedir" ifadelerini kullandı.

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'YERLİ IRK KÖPEKLER BU YIL HİZMET VERMEYE BAŞLADI'

Bakan Muş ayrıca, kaçakçılıkla mücadele kullanılan dedektör köpeklere yerli ırkları da ilave ettiklerini kaydederek, "Henüz yavru iken özenle eğitmeye başladığımız yerli ırk köpeklerimiz, ilk defa bu yıl teşkilatımızın bünyesinde hizmet vermeye başladılar. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele için yetiştirilen köpeklerimizden yakın zamanda canlı arama köpeği olarak da istifade edeceğiz. Köpek Eğitim Merkezimizde; narkotik, tütün, patlayıcı-mühimmat, nakit ve asayiş branşlarında eğitim alan 230 dedektör köpeğimiz tüm yurtta hizmet vermiştir. Geçtiğimiz yıl uzman ekiplerimizin de yer aldığı yaklaşık 6 bin gümrük muhafaza personeli ile; 74,5 milyon yolcu, 7,7 milyon konteyner, 474 bin uçak, 85 bin gemi, 4,4 milyon TIR ve 2,6 milyon binek aracın gümrük kontrol işlemlerini tamamladığımızı belirtmek isterim. Tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da yasal ticareti kolaylaştırırken yasa dışı ticarete göz açtırmayacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

