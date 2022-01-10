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Son dakika: Meteoroloji'den 'sarı kodlu' hava durumu uyarısı! İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor

#Meteoroloji#Kar Yağışı#Istanbul

Meteoroloji’den alınan son bilgilere göre, Marmara ve Kıyı Ege ile Ege Bölgesi'nin güney kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin ve Akdeniz kıyılarının yağışlı geçeceği bildirildi. Öte yandan İstanbul ve Ankara'da çarşamba gününden itibaren kar yağışının beklediğini açıklanırken, 14 il için 'sarı kod' uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, yeni hafta ile birlikte soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili olacak. Mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, salı gününden itibaren mevsim normallerine düşecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir ve Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege ile Ege Bölgesi'nin güney kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği, yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, tahmin ediliyor.

Yağışların Güney Ege kıyıları ve Akdeniz Bölgesi ile Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Son dakika: Meteorolojiden sarı kodlu hava durumu uyarısı İstanbul ve Ankaraya kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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İSTANBUL VE ANKARA'DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü kar ve karla karışık yağmur beklenirken, Ankara'da ise sıcaklık ise yeni haftayla birlikte düşecek.

Son dakika: Meteorolojiden sarı kodlu hava durumu uyarısı İstanbul ve Ankaraya kar geliyor

Başkent'te çarşamba günü beklenen kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.

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14 KENT İÇİN SARI KOD UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ocak Pazartesi günü için; Adana, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Mersin, Ordu, Sivas, Trabzon ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verdi.

Son dakika: Meteorolojiden sarı kodlu hava durumu uyarısı İstanbul ve Ankaraya kar geliyor

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PROF. ŞEN: ÇARŞAMBAYA DİKKAT

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının çarşamba günü Marmara Bölgesi'nden giriş yapacağını belirterek, "Sıcaklıklar 10 derece düşecek. Kar yağışı çarşamba günü İstanbul'a, perşembe günü ise Anadolu’ya kayar” dedi. Şen ayrıca Akdeniz ve Ege Bölgesi için hortum uyarısı yaparak, "Muğla, Marmaris Fethiye, Antalya, Kaş, Kemer, Alanya Mersin de kuvvetli yağış fırtına ve deniz üzerinde hortum görülebilir. Tedbir alınmalıdır" dedi.

Son dakika: Meteorolojiden sarı kodlu hava durumu uyarısı İstanbul ve Ankaraya kar geliyor

Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabından ayrıca şu açıklamalarda bulundu:

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Dün yazdığım kar ile ilgili tüm bilgiler bugün içinde geçerliliğini koruyor. Hatırlatma açısından tekrar yazıyorum

Yarın(salı) geceden itibaren Marmara (İstanbul dahil) İç Anadolu’nun Kuzeyi İç Ege’de hava 10 C soğuyor. Çarşamba sabah (İç Anadolu ve İç Ege’de daha geç) kar yağışı başlıyor ve perşembe akşama kadar aralıklı devam ediyor Cuma yağış ülkeyi terk ediyor Bugün yarın doğuda kar var.

Son dakika: Meteorolojiden sarı kodlu hava durumu uyarısı İstanbul ve Ankaraya kar geliyor

Önemli hava haberi Muğla (Bodrum Marmaris Fethiye) ve Antalya (İlçeleri dahil) dan Mersin’e kadar Akdeniz bölgesi kıyısında şiddetli yağmur dolu fırtına hortum olasılığıdır. Akdeniz bölgesinin Toroslarda yoğun kar var. Bu tahmin bugün ve yarın (Salı) geçerlidir. Tedbir alınmalı.

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Bugün İstanbul’da sabah yağmur vardı öğleden sonra olmayacak ama siz devam ediyor. Akşam ve sabah saatlerinde sis ulaşımda etkili olabilir. Sis kara yollarında kayganlığı artırır bu nedenle sürücüler dikkat etmeli.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve merkez, gece saatlerinde doğu çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif sağanak yağmurlu 13
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif sağanak yağmurlu 16
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

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#Meteoroloji#Kar Yağışı#Istanbul

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