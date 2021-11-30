Son dakika: Bakan Koca'dan flaş mesajlar! Sağlık çalışanlarına müjde geliyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Omicron varyantının Türkiye’de olmadığını belirten Koca, "Bizde ağırlıklı olarak delta var" dedi.



BioNTech aşısının yeni varyantlarda etkili olup olmadığı yönünde aşının mucitlerinden Uğur Şahin ile bir görüşme yaptığını belirten Koca, "Bununla ilgili dün de Uğur Hoca ile görüştüm, bir iki hafta içinde mRNA aşısına ne kadar etki edeceğini söyleyecekler. Yeni aşıya ihtiyaç var mı yok mu açıklayacaklar. Yeni bir içerik. Bu varyanta özerk bir şey gerekiyor mu gerekmiyor mu söyleyecekler" açıklamasında bulundu.



TURKOVAC’a acil kullanım onayının yıl bitmeden çıkacağını tahmin ettiğini belirten Bakan Koca, "Aralık ortasında bekliyoruz. 2 küçük ölçekli üretim tamamlandı. Büyük ölçekli 250 bin dozluk büyüklüğünde olan bir ölçek. Onun da bugün dolumu bitmiş oldu. 2 haftalık süresini bekliyoruz" diye konuştu. TURKOVAC’ın tek doz şeklinde paketleneceğini belirten Koca, her yerde ulaşılabilir olacağını anlattı.



’KAPATMA DURUMU DÜŞÜNMÜYORUZ’



İlave tedbir önermediklerini kaydeden Koca, "Bu dönemde varyant olmasına rağmen bir kapatma durumunu düşünmüyoruz. Daha önce önerdiğimiz kişisel tedbirler; maske, mesafe gibi artı kapalı ortamlarda uzun süre bulunmama, havalandırılan ortamlarda daha çok bulunabilir olma. Israrla aşı, aşı, aşı. Çünkü aşının etkili olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.



Yeni varyantın Türkiye'de görülmediği için belirtileri hakkında bir şey söylemenin zor olduğunu belirten Koca, "Bulaşıcılığın yüksek olduğu, virülansıyla ilgili daha net bir şey olmadığı, muhtemelen belki virülansı düşük bile olabilir. 1-2 hafta içinde belli olabilir" diye konuştu.



Bakan Koca, Omicron varyantının, Delta’dan daha bulaşıcı olabildiğini söyledi. Uçuş kararlarında herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyen Koca, uçuş yasaklarının devam edeceğini söyledi.



Bakan Koca, sağlık çalışanları ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Yoğun görüşmelerimiz var. Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak" dedi.



Öte yandan, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili önümüzdeki günlerde çalışmalar yapılacağı öğrenildi.