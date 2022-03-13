Son dakika... Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il haftalık vaka sayıları

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık Koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 26 Şubat-4 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.



ANKARA ZİRVEDE



Ankara 100 bin kişide 916.03 ile en yüksek vaka sayısının görüldüğü il oldu. Ankara'yı 906.79 ile Kırşehir izledi. Vakalar 100 bin kişiye oranla İstanbul'da 522.38, İzmir'de 456.17, Bursa'da 434.48 olarak tespit edildi. Eskişehir, 856,33, Ordu 742,83, Samsun 736.18 olarak en yüksek vaka görülen iller arasında yer aldı.





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ANKARA: 916,03

KIRŞEHİR: 906.79

AMASYA: 868,40

ORDU: 742.83

SAMSUN: 736,18

ISPART: 701.63

VAKA SAYISI EN DÜŞÜK İLLER

ŞIRNAK: 31.83

VAN: 37.34

HAKKARİ: 60.02

BİNGÖL: 71.70

BATMAN 83.18