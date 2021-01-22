AA
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Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Bir ülkeyle daha uçuşlar durduruldu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya ile uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Bakanı Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika’dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir."
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