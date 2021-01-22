Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Bir ülkeyle daha uçuşlar durduruldu!

Bakanı Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika’dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir."