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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Bakan Kasapoğlu: 97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaşın karantina süreci tamamlandı
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AA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 11:28,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Kasapoğlu: 97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaşın karantina süreci tamamlandı

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Son dakika... Bakan Kasapoğlu: 97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaşın karantina süreci tamamlandı
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaşın Bakanlığa bağlı yurtlarda karantina süreçlerini tamamladığını söyledi.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:

97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaşın Bakanlığa bağlı yurtlarda karantina süreçlerini tamamlandı.

Yurtlarımızdaki karantina sona erdi. Yurtlarımızı, 700 bine yakın gencimiz için hazırlamaya başladık.

Ayrıntılar geliyor...

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