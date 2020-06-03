AA
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Son dakika... Bakan Kasapoğlu: 97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaşın karantina süreci tamamlandı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaşın Bakanlığa bağlı yurtlarda karantina süreçlerini tamamladığını söyledi.
Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:
97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaşın Bakanlığa bağlı yurtlarda karantina süreçlerini tamamlandı.
Yurtlarımızdaki karantina sona erdi. Yurtlarımızı, 700 bine yakın gencimiz için hazırlamaya başladık.
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