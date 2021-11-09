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Son dakika... Bakan Gül yeni uygulamayı duyurdu! 81 ilde uygulanmaya başlandı

#Adalet Bakanı Abdulhamit Gül#E-Duruşma#Avukat
Son dakika... Bakan Gül yeni uygulamayı duyurdu 81 ilde uygulanmaya başlandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan "e-duruşma" uygulamasının bugün itibariyle 81 ilde uygulanmaya başlandığını duyurdu.

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Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan 'e-Duruşma' bugün itibariyle 81 ilimizde uygulanmaya başladı. Bakanlık mühendislerimizce geliştirilen sistem sayesinde avukatlarımız 1400 hukuk mahkemesine bağlanabiliyor. Avukatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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#Adalet Bakanı Abdulhamit Gül#E-Duruşma#Avukat

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