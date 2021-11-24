Son dakika! Bakan Gül duyurdu! 'Tutuklamaya itiraz' kararı

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül şu ifadeleri kullandı:

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza mahkemesi hakimleri bakacak.

"SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NA ADLİYE KURACAĞIZ"

İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde toplam 8 bin 127 kişi hakkında yakalama işlemi gerçekleştirilmiştir. 4 bin 607 kişi hakkında da soruşturma işlemi yapılmıştır. 2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’na da bir adliye kuracağız.

"12 BİN 400 YENİ PERSONEL ALACAĞIZ"

2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız. Bu konudaki planlamamızı tamamladık. Bu sayının artırılması yönünde çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.

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