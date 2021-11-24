Emeklilik, EYT ve ek göstergeyle ilgili önemli detay! Toplu ödeme yapılırsa...
Hürriyet Gazetesi yazarlarından Noyan Doğan ek göstergeden erken yaşta emekliliğe köşesine gelen sorulara yanıt verdi.
3600 EK GÖSTERGE MAAŞINIZI ARTIRIR
Soru: Emekli polis memuruyum. Mart ayında 1600 ek göstergeden malulen emekli oldum. Yeni yılda 3600 ek gösterge düzenlemesi gündemde. Acaba 3600 ek gösterge çıktığında ben de faydalanabiliyor muyum? Denizhan P.
Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Emekliler, dul ve yetimler de imkândan yararlanacak. Bu durumda 3600 ek göstergenin çıkması halinde emekli maaşınızda bir artış olacaktır.
Cevap: Emeklilikte yaşa takılanların sorununa yönelik çözümde şimdilik bir gelişme yok. Bilinen, üzerinde çalışıldığı yönünde. Ancak 2022’nin sonuna kadar gündeme gelmeyeceği de söyleniyor.
GELİR TESTİNE GİREBİLİRSİNİZ
Soru: 2019’un kasım ayından bu yana genel sağlık sigortası primini yatıramıyorum. İşten çıkarıldım, halen de çalışmıyorum. Gelir testine başvurmadım. Sorularım şunlar, prim borcumu yapılandırma hakkım var mı, gelir testine girebilir miyim? Aykut T.
Borcunuzun tamamını 31 Aralık 2021 tarihine kadar öderseniz de prim borcunuzun gecikme cezası ve gecikme zammı silinir.
2022’DE KIDEMİNİZ YÜKSEK OLUR
Soru: Aralık ayında yaşımı doldurup SSK’lı olarak emekli olabiliyorum. Emekli olunca da işyerinden ayrılacağım. Emekliliğimi sene sonuna kadar verirsem mi avantajlı olur, yeni seneyi bırakırsam mı? Aykut G.
Ayrıca emekli maaşının belirlenmesinde de fark olacak. Kıdem tazminatı açısından ise gelecek sene emekli olmak daha avantajlı olacaktır, çünkü tazminatın tavanı artacak.
TAZMİNATINIZI ALABİLİRSİNİZ
Soru: 4/A sigortalılık için işe giriş tarihim 10.11.2000. Prim günüm 7000’den fazla. Son işyerinde 16 yıldır çalışıyorum. Benim şartlarım için emekli olmadan kıdem tazminatı alma hakkım var mıdır? Kıdemi aldıktan sonra yine bir işe girebilir miyim, bir başlama süresi var mıdır? Erhan K.
Bu şartlarda kıdem tazminatını alabilirsiniz. Tazminat sonrası yeni bir işte çalışabilirsiniz, bunun için başlama süresi yok.