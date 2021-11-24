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Ekonomi
Haber Giriş: 24 Kasım 2021 - 07:05 | 

Emeklilik, EYT ve ek göstergeyle ilgili önemli detay! Toplu ödeme yapılırsa...

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Noyan Doğan ek göstergeden erken yaşta emekliliğe köşesine gelen sorulara yanıt verdi.

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
13600 EK GÖSTERGE MAAŞINIZI ARTIRIR

3600 EK GÖSTERGE MAAŞINIZI ARTIRIR

Soru: Emekli polis memuruyum. Mart ayında 1600 ek göstergeden malulen emekli oldum. Yeni yılda 3600 ek gösterge düzenlemesi gündemde. Acaba 3600 ek gösterge çıktığında ben de faydalanabiliyor muyum? Denizhan P.
2
Cevap: 3600 ek gösterge konusu gündemde ancak bu konuda kesinleşmiş bir durum yok. En erken gelecek yılın ortalarına doğru gündeme alınması bekleniyor.
3
Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Emekliler, dul ve yetimler de imkândan yararlanacak. Bu durumda 3600 ek göstergenin çıkması halinde emekli maaşınızda bir artış olacaktır.
4EYT ÇIKSA DA YARARLANAMAZSINIZ

EYT ÇIKSA DA YARARLANAMAZSINIZ

Soru: 1998 SSK girişliyim, 2600 günüm var. 1967 doğumluyum. EYT çıkarsa, toplu ödeme yapıp, prim günümü 3600’e tamamlayıp emekli olabilir miyim? Yaşım tutuyor. Naciye K.
5
Cevap: Emeklilikte yaşa takılanların sorununa yönelik çözümde şimdilik bir gelişme yok. Bilinen, üzerinde çalışıldığı yönünde. Ancak 2022’nin sonuna kadar gündeme gelmeyeceği de söyleniyor.
6
EYT’lilere imkan çıksa bile yararlanamazsınız. Geriye dönük primleri topluca ödeyerek, emekli olma imkanı bulunmuyor.
7GELİR TESTİNE GİREBİLİRSİNİZ

GELİR TESTİNE GİREBİLİRSİNİZ

Soru: 2019’un kasım ayından bu yana genel sağlık sigortası primini yatıramıyorum. İşten çıkarıldım, halen de çalışmıyorum. Gelir testine başvurmadım. Sorularım şunlar, prim borcumu yapılandırma hakkım var mı, gelir testine girebilir miyim? Aykut T.
8
Cevap: Genel sağlık sigortası prim borcu için yapılandırma fırsatı bitmedi. 30 Nisan 2021’den öncesi genel sağlık sigortası prim borcu olanlar yapılandırma yapabilir.
9
Borcunuzun tamamını 31 Aralık 2021 tarihine kadar öderseniz de prim borcunuzun gecikme cezası ve gecikme zammı silinir.
10
Ayrıca taksitlendirme de yapabilirsiniz. Gelir testine girebilirsiniz, aylık geliriniz asgari ücretin üçte birinden düşükse primlerinizi devlet karşılar. Eğer yüksekse siz ödeyeceksiniz.
112022’DE KIDEMİNİZ YÜKSEK OLUR

2022’DE KIDEMİNİZ YÜKSEK OLUR

Soru: Aralık ayında yaşımı doldurup SSK’lı olarak emekli olabiliyorum. Emekli olunca da işyerinden ayrılacağım. Emekliliğimi sene sonuna kadar verirsem mi avantajlı olur, yeni seneyi bırakırsam mı? Aykut G.
12
Cevap: Sene sonuna kadar başvuruda bulunursanız bu yılın ocak ve temmuz emekli zamları emekli maaşınıza eklenecek, 2022’nin başında başvurursanız sadece yeni senenin ocak ayında zam tutarı aylığınıza eklenecek.
13
Ayrıca emekli maaşının belirlenmesinde de fark olacak. Kıdem tazminatı açısından ise gelecek sene emekli olmak daha avantajlı olacaktır, çünkü tazminatın tavanı artacak.
14
Emekliliğinizi bir iki ay ertelemekle şimdi emekli olacağınızda alacağınız maaşı hesaplamasını yapıp öyle emekli olmanızı öneririm.
15TAZMİNATINIZI ALABİLİRSİNİZ

TAZMİNATINIZI ALABİLİRSİNİZ

Soru: 4/A sigortalılık için işe giriş tarihim 10.11.2000. Prim günüm 7000’den fazla. Son işyerinde 16 yıldır çalışıyorum. Benim şartlarım için emekli olmadan kıdem tazminatı alma hakkım var mıdır? Kıdemi aldıktan sonra yine bir işe girebilir miyim, bir başlama süresi var mıdır? Erhan K.
16
Cevap: 1999’dan sonra işe başlayanlar 7000 prim gününü doldurmaları halinde 25 yılı beklemeden kıdem tazminatı almaya hak kazanır.
17
Bu şartlarda kıdem tazminatını alabilirsiniz. Tazminat sonrası yeni bir işte çalışabilirsiniz, bunun için başlama süresi yok.
18PRİMLERİ TOPLU ÖDEYİP EMEKLİ OLUNMAZ

PRİMLERİ TOPLU ÖDEYİP EMEKLİ OLUNMAZ

Soru: Şu an işsizim. Sigorta prim gün sayım, askerliği borçlanırsam 3100 olur. İsteğe bağlı sigorta olursam aradaki yılları borçlanıp emekli olma şansım olur mu? 1988 sigorta girişliyim, 8 yıl sigortasız çalıştım. Atilla A.
19
Cevap: Yaşınızı belirtmemişsiniz. İsteğe bağlı sigortalılıkta geçmişe yönelik prim borçlarını ödeyerek, emekli olunmuyor.
20
İsteğe bağlı sigortalı olursunuz, emeklilik için gerekli olan eksik prim sayınızı tamamladığınızda yaşınız da tutuyorsa emekli olabilirsiniz.
21
Yaşınız geldiğinizde eksik prim gün sayınız varsa onu da askerlik borçlanması ile tamamlayabilirsiniz.
Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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