Emeklilik, EYT ve ek göstergeyle ilgili önemli detay! Toplu ödeme yapılırsa...

TAZMİNATINIZI ALABİLİRSİNİZ

Soru: 4/A sigortalılık için işe giriş tarihim 10.11.2000. Prim günüm 7000’den fazla. Son işyerinde 16 yıldır çalışıyorum. Benim şartlarım için emekli olmadan kıdem tazminatı alma hakkım var mıdır? Kıdemi aldıktan sonra yine bir işe girebilir miyim, bir başlama süresi var mıdır? Erhan K.