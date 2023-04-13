Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: Mısır'ın çabalarını destekliyoruz

Haberin Devamı

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Libya konusunda daha yakın işbirliği içerisinde çalışacağız. Yol haritası üzerinde çalışarak, daha yakın işbirliği içerisinde olmamız gerektiğine inanıyoruz. Suriye konusunu da ele aldık. Bizim de bir angajmanımız var. Yapılacak 4'lü toplantılar hakkında bilgiler verdim. Ciddi adımlar atılması lazım. Bu konuda hemfikiriz. Libya'da adil, özgür seçim önemli. Bu konuda da görüş alışverişinde bulunduk. Yine Filistin konusu. Mısır'ın Filistin konusunda oynadığı rolü takdir ediyoruz. Mısır'ın çabalarını destekliyoruz. Ürdün'ün çabalarını destekliyoruz. İsrail Dışişleri Bakanı ile iki defa görüştük. Rahatsızlığımızı ilettik. İkinci görüşmemizde bu konuda bilgi verdiler. Haram-ı Şerif'e Müslüman dışındakilerin sokulmamasına dair memnuniyetlerimizi ilettik. Kardeşim Sami'ye iadeyi ziyaret yaptığı için teşekkür ediyorum.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak Haberi Görüntüle

ŞÜKRİ: İLİŞKİLERİMİZ HIZLA ŞEKİLDE GELİŞİYOR



"Gerçekten hızlı bir şekilde ziyaretlerden, ortak vizyondan mutluyum" diyen Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, sözlerini şöyle sürdürdü:

Gözden Kaçmasın Bakan Kurum: Afetin yaralarını hep birlikte saracağız Haberi Görüntüle

Bildiğiniz gibi şuanda Ramazan ayıdayız. Türk halkına tebriklerimi iletiyorum. Barışla taçlansın. Bugün birçok konuyu ele aldık. Ağırlık verdiğimiz konu ikili ilişkiler oldu. İstiyoruz ki, ikili ilişkiler gelişsin. Her iki ülkenin isteği bu. Sağlam bir zemin üzerine oturtmamız gerekiyor. İki ülkeyi birbirine bağlayan tarihi geçmiş var. İki ülkenin halkı bundan yararlanacaktır. İlişkilerimiz hızlı şekilde gelişiyor. Daha fazla anlayış olacak. Bundan sonra hangi adımları atacağımızı görüşeceğiz. Cumhurbaşkanları düzeyinde bir ilişki kurulacaktır. Yeni bir atılımla beraber ilişkiler devam edecektir. Filistin konusunu ele aldık. İslam İşbirliği Örgütü'nün bu konusunda çalışması gerektiğini konuştuk. İbadetlere saygı duyulmalı. Çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz. İsrail'in saldırılarını durdurmalıyız. Yerleşim sahalarının genişletilmemesi bizim için önemli. Gerginliğinin tırmandırılmaması bizim için önemli. Filistin'in meşru haklarına ulaşması ve iki devletli çözüm gerekiyor. İsrail'in 1967'deki sınırlarına dönmesi gerekiyor. Filistin'in haklarını tanzim edecek şekilde çabamızı sürdüreceğiz. Libya ile ilgili ortak bir irademiz var. Orada şeffaf seçimlerin yapılması, Libya halkının iradesini yansıtacak bir hükümetin olması konusunda hem fikiriz. Suriye'deki gelişmeleri de ele aldık. Son temaslarla ilgili sayına bakana bilgi verdim. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini ve yabancı güçlerin bu topraklardan çekilmesi gerektiği ve BM kararlarının uygulanması gerektiğini ve daha önce yapılanların temizlenmesini gerektiğini söyledim. Suriye halkının hür bir şekilde yaşamasını temin etmeliyiz.



Mısır İLE BÜYÜKELÇİ ATAMASI NE ZAMAN?

Haberin Devamı

"Karşılıklı büyükelçi ne zaman atanacak?" sorusuna Şükri, "Zirve ile ilgili detayları sayın bakanla hemfikir olduktan sonra açıklayacağız" yanıtını verirken, Bakan Çavuşoğlu ise "Önümüzdeki dönemde eş zamanlı olarak açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.





