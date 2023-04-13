Bakan Kurum: Afetin yaralarını hep birlikte saracağız

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkanın Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Attığımız tüm adımları milletin duasını almak için atıyoruz. Son 4 yılda büyük afetler yaşadık, deprem, sel, yangınlar yaşadık. Malatya'mızdan ülkemizin birçok yerinde acılar çektik.

Umutlarımızın eteğini asla bırakmadık, hep kardeşliğin gücüne inandık. Nice sıkıntıları da birbirimize destek olup omuz omuza göğüsledik.

Şimdiden konutlarımız yeni yuvalarımız hayırlı olsun. Son depremlerin ardından atalarımızın milli mücadelede yaptığı gibi inşa ettiği bir birliğin benzerini de Malatya'mız ve 11 ilimizde devlet millet tek yürek olarak el ele vererek gösterdik. İlk temellerimizi Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 46. gününde attık. Bugün de 94 bininci yuvalarımızın sözleşmesini imzaladık.

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"AFETİN YARALARINI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ"

1 yılda 319 bin konutumuzu teslim edeceğiz ve toplamda 650 bin konutumuzu yapıp afetin yaralarını hep birlikte saracağız. Biz ülkemiz büyüsün diye yapıyoruz.

21 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde neyi hayal ettiysek hep milletimize en hızlı şekilde hayallerimizi sunduk. Bu hızın nedeni ne diye soruyorlar, bu hızın nedeni milletimizdir. Bu gelecek sizin, bu gelecek yavrularımızın geleceği.

Kardeşlerim size söz veriyoruz, 3 yıl önceki depremde Malatya'da yaraları sarıp teslim ettiysek 11 ilimizde yeni yuvalarımızı sizlere armağan edene kadar buralardan ayrılmayacağız.

Bu yol yeni Malatya'nın yoludur, bu yol güçlü Türkiye'nin yoludur. 14 Mayıs'ta mazlumlara el uzatan, sermayesi milletin duası olan hedefi tam ve bağımsız Türkiye olan Cumhurbaşkanımızı rekor oylarla destekleyecektir.