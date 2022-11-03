Stoltenberg: Türkiye dünyadaki gıda krizini önledi

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İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:



Bugün Ukrayna'daki durumu savaşı da ele aldık. Özellikle bölgesel küresel yansımalarını değerlendirdik. Ukrayna'nın egemenliğini Türkiye olarak destekliyoruz. Tahıl ihracatı çabalarımızla tekrar çözüldü. 20 gün sonra anlaşmanın yeniden devam etmesi gerekiyor. Çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 3 Afrika ülkesini ziyaret ettim. Kesintilerden ne kadar tedirgin olduklarını gördüm. Açlıkla boğuşan ülkelerin sofrasından bir ekmek daha azalacak. Diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini tüm görüşmelerde vurguluyoruz. NATO'nun genişlemesi İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği de gündemdeydi. İki ülke makamları muhtıraya bağlılıklarını dile getiriyorlar. İsveç'te kurulan yeni hükümetin bu konuda daha kararlı olduğunu görüyoruz. İsveç Başbakanı gelecek hafta Türkiye'ye geliyor. Bu konuları görüşme imkanımız olacak.



STOLTENBERG: TÜRKİYE VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM



"Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum" diyen Stoltenberg sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye'ye Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür ediyorum. Gıda krizini önlemiş oluyorlar.Türkiye'nin bu önemli yaşam hattını korumak için ve milyonlarca insanın ihtiyacı için yaptıklarını büyük takdirle karşılıyoruz. Türkiye, Finlandiya ve İsveç üçlü muhtıra konusunda uzlaştılar. Bu muhtıranın Türkiye'ye daha fazla güvenlik getirmesini bekliyorsunuz. Bunu sizinle paylaşıyorum.Hem Finlandiya hem İsveç liderleriyle geçen hafta konuştum. Kalıcı bir mekanizma oluşturulmuş oldu. İsveç yeni yasalar geçiriyor. Terör örgütüne katılımı engelliyor. Daha fazla sınır dışı olaylar gerçekleşmeye başladı. Finlandiya ve İsveç taahhütlerini yerine getiriyorlar. Türkiye'yle çalışmaya hazırlar. Onların üyeliği bizi güçlü kılacak. Her türlü yanlış hesap ve Rusya'nın yanlış anlamasını engellemeliyiz. Bu iki ülkenin en yakın zamanda tam üye olmasını ümit ediyorum.



SORU-CEVAP



TAHIL KORİDORU KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN NE KONUŞULDU?

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BAKAN ÇAVUŞOĞLU: Anlaşma imzalandıktan sonra fiyatlarda düşüş oldu. Yüzde 9 civarında bir düşüş. Rusya 'askıya aldım' dedikten sonra yüzde 4-5 artış olduğunu gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız Putin'le görüşme gerçekleştirdi. Zelenski ile de görüşme gerçekleştirdi. Rusya yine Putin'in kararıyla tekrar anlaşmaya geri döndü. 20 gün sonra anlaşmanın uzatılması gerekiyor. Lavrov'la 3 defa görüştüm. Guterres ile görüştüm. Rusya'nın kendi ihracatıyla ilgili sözlerin tutulmasını istediklerini görüyoruz. Bu konuda olumlu gelişmeler oluyor. Rusya'yı desteklemek anlamına gelmez. Mutabakatın yerine getirilmesi gerekiyor. Savaş devam ediyor maalesef ve daha karmaşık hale geliyor. Ne kadar kısa sürede savaşı sonlandırabilirsek, hem iki ülke hem de dünyanın yararına olacak. Saldırılan topraklar Ukrayna toprakları.



STOLTENBERG: Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na takdirlerimi sundum. Tahıl anlaşması tekrar kazanıldı. Milyonlarca insan tahıla ihtiyaç duyuyor. Türkiye'nin çabaları çok önemliydi. Türkiye'nin oynadığı kritik rolü bir kez daha ortaya çıkardı. Türkiye hissedilen savaşın azaltılmasında da kritik roller oynadı. Gerçek anlamda sorunun çözülmesi, Rus saldırganlığının azaltılmasıyla mümkündür.



TÜRKİYE, İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ BAŞVURULARINI NE ZAMAN ONAYLAYACAK?

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Bakan Çavuşoğlu: Madrid'de bir mutabakat imzaladık. Sadece davet için değil tam üyelik için uygulanması gereken adımlar yer alıyor. Bazı adımlar atıldı. İsveç'in silah ambargosunu kaldırması önemli bir adım. Kanun değişikliğine de gittiler. Bizim amacımız iki ülkenin terörle mücadelede önemli adımlar atması. Bir sonraki daimi ortak mekanizmanın toplantısı Stocholm'da olacak. Sadece silah ambargosunu kaldırmak yetmez, kalıcı olması gerek. Hem meclisimize hem halkımıza iki ülkenin somut adım attığını göstermemiz gerekiyor. Takvim iki ülkenin atacağı adımlara bağlı. Finlandiya ile çok ciddi sorunumuz yok. İki ülkenin birlikte üyeliğine önem veriliyor. Bizim tarafımızdan da iki ülke aynı muameleyi görüyor.



STOLTENBERG: Taahhütlerine sadık kaldıklarını söylüyorlar. İsveç şu anda terör örgütlerine üyeliği yasaklıyor. İade edilecek kişi sayısını da artıracaktır. Artık onları ittifakın tam üyesi yapmanın zamanı geldi. Bugün bu konuyu konuştuk.