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Son dakika... Bakan Bozdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama

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#Bakan Bozdağ#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Adaylık
Son dakika... Bakan Bozdağdan Cumhurbaşkanı Erdoğanın adaylığına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 12:24

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerdeki adaylığına ilişkin tartışmalara yanıt verdi. Bozdağ, "Hiçbir sıkıntı yok, Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur" dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerdeki adaylığına ilişkin tartışmalara yanıt verdi.

"BİZİMKİ İDDİA DEĞİL, HUKUKUN SÖYLEDİĞİ İFADEDİR"

Bakan Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır, hiçbir hukuki engel söz konusu değildir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçilmiştir. Şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2. cumhurbaşkanı olarak adaydır. İkinci adaylığıdır, herhangi bir anayasal engel yoktur. Bu yapanlar anayasanın 75, 77 ve cumhurbaşkanı seçimine ilişkin 101. maddesinin yürürlük maddesinin 2018'de yapılan seçimle yürürlüğe girdiğini ifade ediyor. Hukuk bunu söylüyor ama kendilerine göre hukuk oluşturmaya çalışanlar iddia ediyor. Bizimki iddia değil, hukukun söylediği ifadedir" dedi.

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Bozdağ "Hiçbir sıkıntı yok, Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Böyle hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım" ifadelerini kullandı.

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#Bakan Bozdağ#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Adaylık

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