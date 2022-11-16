Son dakika... Bakan Bozdağ'dan anayasa değişiklik teklifi açıklaması: Haftaya Meclis'e sunacağız

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Anayasa değişikliği teklifinin detayları belli oldu. Anayasa değişikliği teklifinin detayları belli oldu. Anayasanın 24. ve 41. maddelerinde 3 fıkra değişecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişiklik teklifinin haftaya TBMM Başkanlığı'na sunulacağını söyledi.

BAKAN BOZDAĞ AÇIKLAMIŞTI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ katıldığı canlı yayında başörtüsü düzenlemesiyle ilgili, “Anayasa'nın 24’üncü ve 41. maddelerinde birer değişiklik yapılacak. Hem başını açanı hem de başını örteni teminat altına alan bir düzenleme olacak” dedi.