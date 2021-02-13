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Gündem
AA
Haber Giriş: 13.02.2021 - 12:55 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Akar'dan sınır hattındaki birliklerde denetim

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor. Akar ve komutanların Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesindeki teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı’nın sevk ve idare edildiği Harekat Merkezi’nde temasları sürüyor.

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  • Bakan Akar ve komutanlardan sınırda denetim
  • Bakan Akar ve komutanlardan sınırda denetim
  • Bakan Akar ve komutanlardan sınırda denetim
  • Bakan Akar ve komutanlardan sınırda denetim
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı’nın sevk ve idare edildiği sınır hattında Harekat Merkezi’ne geldi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Şırnak’a geldi.

Şerafettin Elçi Havalimanı’nda Vali Ali Hamza Pehlivan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattına gitti.

Buradaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunan Akar ve komutanlar, daha sonra Irak'ın kuzeyindeki Gara'da teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı’nın sevk ve idare edildiği Harekat Merkezi’ne geçti.

Akar, beraberindeki komutanlarla buradaki inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.

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