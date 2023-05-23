Son dakika: Bakan Akar'dan önemli açıklamalar

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İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



"37 BİN 886 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"



2013-2015 arasında çözüm süreci uygulandı. Çözüm sürecinin akabinde harekatlarımız başladı. Sahada, arazide Mehmetçik'i karşısında duramayan teröristler çukuru icat ettiler. Bu yeni alçaklığa karşı da yoğun bir mücadele başlattık. Mehmetçik teröristleri kazdıkları çukura gömdü. Biz tam bitti derken, hain darbe girişimiyle karşılaştık. Fırat Kalkanı Harekatını gerçekleştirdik. Bu harekatla Suriye'nin kuzeyinde 4 bin 500 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. Devamında Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında da Barış Kalkanı Harekatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak Irak'a kaçan teröristlerin peşini bırakmadık ve Pençe operasyonlarını yaptık. Irak sınırımız tamamen kontrol altımızda. Girilemez denen yerlere girildi. 24 Temmuz başlangıç olarak kabul edilirse bu tarihe kadar 37 bin 886 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan itibaren 543 terörist etkisiz hale getirildi. PKK, örgüt ismi olarak dünyada terör örgütü olarak kabul edildi. Bunlar cinlik yapıp YPG ismiyle kuruluş kurdular. Farklı bir kuruluşmuş gibi girişimde bulundular. Tüm muhataplarımıza 'bunların bize PKK olmadığını söylemeyin' diyoruz. Elimizde bu kadar bilgi varken bu aklımıza hakaret. Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyinde ciddi sıkışmışlık var. Elebaşları gece gündüz çığlık atıyor, 'bize yardım edin' diye.

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"TÜRKLER VE KÜRTLER KARDEŞTİR"



Seçimden de medet umuyorlar. İktidara kim gelecekse, gelenlerin onları kurtaracaklarını düşünüyorlar. Kandil kendi adayının kim olduğunu açık şekilde söyledi. Bu teröristlerle iltisaklı olan bir siyasi de 'on binler tahliye olmak için gün sayıyor' dedi. Bunları görmek lazım. 'Bize verilen sözler yerine getirilmezse bunun hesabını' sorarız dediler. Bunları örtmek için çakma terörle mücadeleci oldular. Bunun kıymeti harbiyesinin olmadığını vatandaşlarımızın anlayacağına inanıyorum. Bunun sandıklara yansıyacağını inanıyorum. Biz sadece teröristleri hedef alıyoruz. Türkler ve Kürtler kardeştir. Fitne ve fesatla aramızı bozmaya çalışmasınlar. İki şey yapıyorlar. Çöküşün alametleri var. Efendilerine yalvar yakar bağırıyorlar. Teröristlerine de moral vermek için 'az kaldı seçimden sonra her şey düzelecek' diyorlar. Bunun örtülmesi mümkün değil.

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"KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"



11 yıl sonra MİT Başkanı Hakan Fidan'la Moskova'ya gidip 3'lü görüşme yaptık. Bu görüşmenin ardından 25 Nisan'da 4'lü formatta görüşme yaptık. Orada görüşlerimizi açık ve net şekilde ortaya koyduk. Bizim tek amacımızın terörle mücadele olduğunu, komşularımızın toprak bütünlüğüne saygı duyduğumuzu, egemenlik haklarına saygı duyduğumuzu söyledik. Biz işgal peşinde değiliz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Diğer taraftan ülkemizin güvenliğini başkalarının insafına bırakamayız. 'TSK oradan çekilsin' diyorlar. Suriye'nin 3'te 1'i teröristlerin elinde. Bizim orada orada çevreye ve mala zarar vermemiz söz konusu değil. Teröristler oradaki insanların malına el koydular. Eline kollunu sallayarak sınırdan geçmek diye bir şey yok. Bölgede çeşitli yerlerde evler yapılıyor. Hayat normalleştikçe insanlar evlerine döneceklerdir. Muhalefet 'Göndereceğiz' diyorlar. Ne zaman göndereceksiniz? '2-3 sene diyorlar'. Zaten bizim yaptığımız çalışmalar sonucu da bu tarihe düşüyor. Bizim tek şartımız gönüllü olarak dönmeleri. Yaptığımız görüşmelerde bunu söyledik. Görüşmelerin devam etmesi konusunda mutabık kaldık. Suriyeli muhataplarımın oradaki gerçekleri anlaması lazım. Gerçeklere uymayan talepler görüşmeleri uzatıyor. Bir noktada buluşmayı umut ediyoruz.

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SINIR GÜVENLİĞİ: BUNLAR CUMHURİYET TARİHİNİN EN YOĞUN TEDBİRLERİ



Bu oradaki arkadaşlarımızın emeğine saygısızlık. Arkadaşlarımız 7/24 hudutları koruyor. Zor şartlara arkadaşlarımız büyük bir motivasyonla çalışıyor. Tek dileğimiz bu motivasyonun dağılmaması. Bölgede her bakımdan tedbirler alındı. En gelişmiş araçlar gereçler kullanıldı. Elektronik kuleler var orada. Bunların hepsi orada yoğun şekilde kullanılıyor. Orada her hareketi takip eden sensörler var. Oradan sensörlerden alınan sinyaller Ankara'ya kadar takip ediliyor. Burada modülel duvarlar var, tel örgüler var, hendekler, gözetleme kulelerimiz var, İHA ve SİHA'larımız var, gözetleme radarlarımız var, otomatik silah sistemlerimiz var. Burada teröristler tünel kazıp geçmeye çalışırsa diye röntgenlerimiz de var. Bunlar cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri. Hudutlarımızda 60 bin askerimiz var. Toplam kara hududumuz 2 bin 949 kilometre. Alınacak tüm tedbirler alındı. İlave tedbirler varsa onları da alıyoruz.





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Bu işler komedi. Böyle bir şey yok. Bizim ordumuzun mevcudu 500 bin kişi. Güney ordusu ne demek? Kim yapacak, kim söylüyor? Bizim insani bakış açımız çok önemli. Bu yola tilki düşüyor, kurt düşüyor. Bunları dahi kurtarmak için operasyon yapıyoruz. Burada herkes büyük bir gayret sarf ediyor. Kimsenin buraya şüpheyle bakmaması lazım. Konuşanların da bunun devlet meselesi olması gerektiğini bilmesi gerekiyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN '10 MİLYON MÜLTECİ GELECEK' İDDİASI



Böyle bir şey yok. 10 milyon ne demek biliyor musunuz? 2011'den bugüne kadar 4 milyon geldi. Şimdi 10 milyon mu gelecek? Mehmetçik'in emeğine saygı duyulsun. Bizim saklımız gizlimiz yok. Siyasiler, basındakiler gelsinler görsünler. Suriye'nin nüfusu kaç? 10 milyon nereden gelecek? Bizim hudutlarımız kontrol altında. Yapılan faaliyetler açık ve belli. Suriye ile görüşmelerimiz de devam ediyor. 3 kanaldan görüşmeler devam ediyor. Bu sorunun çözüleceğine inanıyoruz.



KILIÇDAROĞLU'NUN TANK PALET VE SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ AÇIKLAMASI



Tank yapan fabrika değil. Yani tank paleti yapan fabrikaydı. Daha sonrada tank üretilir haline geldi. Hiçbir şekilde mülkiyet herhangi bir şirkete geçmedi. Katar ortaklığı var ama çoğunluk söz konusu değil. Savunma sanayisinde yapılan tüm çalışmalar ve yetkiler bizde. Bunun polemik konusu yapılması uygun değil. İşletme hakkı BBC'ye verildi ama Milli Savunma Bakanlığının mülkiyetinde. Bizim orada arkadaşlarımız sürekli teftiş yapıyor. Taktik şartlar var. 40 civarında muhafızımız vardı. Bunların etrafı kuşatıldı. O an için orada savaşacak durumumuz yoktu. Bunun bir yanlışmış gibi ortaya konması büyük bir milliyetçilik koparılması kabul edilemez. DEAŞ'tan dolayı yer değişikliği yapıldı.



Kısa süre önceye kadar piyade tüfeğimizin patenti yabancılara aitti. Fırtına toplarımızı yapıyoruz, deniz topumuzu yapıyoruz. Deniz topunu dünyada 4 ülke yapabiliyor. Gemiler yapıyoruz, TCG Anadolu'yu yaptık. Gelelim İHA'lara SİHA'lara. Kızılelma, Anka var. Bunlar aldı başını gitti. Bunlar çok önemli konular. Yurtdışına gittiğimiz her toplantıda muhataplarımız 'SİHA'ya ihtiyacımız var' diyor. Bunu üretiyor ve ihraç ediyoruz. terörle mücadele İHA ve SİHA'ların katkısı çok önemli. Hava şartları iyi olduğunda bizim göremeyeceğimiz yer yok. Çok daha etkili teröristleri takip ediyoruz ve sonuç alıyoruz. Savunma sanayide yüzde 80 yerliliğe geldik. Bundan sonra bu çalışmalar devam edecek. Artık 'cin şişeden çıktı' diyoruz. Bundan sonra da durmak yok.