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Son dakika... Bakan Akar Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü

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#Hulusi Akar#Sergey Şoygu#Milli Savunma Bakanlığı
Son dakika... Bakan Akar Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 18:19

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından:

Ukrayna bağlamında;

- Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kez dile getirdiği üzere daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı ve ateşkes konusunda anlayış birliğinde olunduğu memnuniyetle müşahede edildi,

- Başarıyla devam eden tahıl nakli konusundaki gelişmeler üzerinde duruldu,

- İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi.

Suriye’nin kuzeyi bağlamında;

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- Terör tehdidi ve koridorunun kalıcı olarak engellenmesi ve terör örgütlerinin etkisiz hâle getirilmesinin en önemli önceliğimiz olduğu vurgulandı,

- Bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulmasının önemi bir kez daha dile getirildi.

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#Hulusi Akar#Sergey Şoygu#Milli Savunma Bakanlığı

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