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Son dakika: Bakan Akar Harekat Merkezi'nde

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#Hulusi Akar#Pençe Kilit#Şehit
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 20:26

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden gelen şehit haberlerinin ardından Konya'dan Ankara'ya döndü. Bakan Akar'ın TSK Komuta Kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı halinde olduğu belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Harekatı'nda iki askerin şehit olduğu bilgisini almasının hemen ardından programdan ayrılarak Ankara'ya döndü.

Son dakika: Bakan Akar Harekat Merkezinde

CNN Türk canlı yayınında son durumu aktaran Ahmet Türkeş, "Taciz atışı sonucunda 2 Mehmetçik şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı. Yaralıların hastaneye sevk edilerek, tedavilerine başlandığını duyurdu Milli Savunma Bakanlığı. Ardından Milli Savunma Bakanlığı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya programına katılan Hulusi Akar’ın şehit haberini almasının ardından programdan ayrılarak Ankara’ya döndüğü belirtildi. Akar’ın TSK komuta kademesiyle birlikte Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde toplantı halinde olduğu ifade edildi. Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi oldukça önemli çünkü geçtiğimiz günlerde başlatılan Pençe Kılıç Harekatı sonrası gözler olası kara harekatındaydı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komuta kademesiyle Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne geçti, gelişmeleri oradan takip ediyor. Bakan Akar, sınır birliklerindeki komutanlarla videokonferans toplantısı yaptığını ifade edelim. Önümüzdeki saatlerde Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek yeni açıklamalarda olacak gözlerimiz" dedi. 

Son dakika: Bakan Akar Harekat Merkezinde


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Son dakika: Bakan Akar Harekat Merkezinde


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