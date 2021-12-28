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Son dakika... Bakan Akar, CNN Türk'te soruları yanıtladı: 'Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizden vazgeçmeyiz'

#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Bosna Hersek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek'te CNN Türk'ün sorularını yanıtladı. Bakan Akar, Yunanistan'la yaşanan gerilimle ilgili "Biz barışı istediğimizi söylüyoruz. Bir silahlanma sevdasıdır gidiyor. Bunların beyhude gayretler olduğunu söyledik" dedi. Bakar Akar ayrıca "Biz Kıbrıs’ta eşit iki devletten yanayız. Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizden vazgeçmeyiz" ifadelerini de kullandı.

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İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından satırbaşları:
Bosna Hersek’i bütün olarak ele alıyoruz. Görüşmeler çerçevesinde düşüncelerimizi paylaştık. Şehitliği ziyaret ettik. Son derece olumlu görüşmeler oldu. Türkiye’nin tutumunu desteklerini müşahede ettiler. Ayrılıkçı görüşün kimseye faydası olmadığını ifade ettiler. Türk Maarif Vakfı’nı yüz akı çalışmaları var. Heyecanımız paylaştık. BosnaHersek’in bütün halinde barış halinde devamını sürdürmesi dileğimiz.

UKRAYNA - RUSYA GERGİNLİĞİ

Türkiye olarak bölgeler için ayrı ayrı politikalarımız yok, barıştan yanayız. Gerginliği yakından takip ediyoruz. Bölgedeki istikrarın devam etmesini istiyoruz. Ukrayna’nın bütünlüğüne saygılı olduğumuzu ifade ettik.

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER

Biz barışı istediğimizi söylüyoruz. Barışa giden yol istişarelerden geçiyor. 2 kez Atina’ya heyetler gitti, 1 kez Yunanistan’ın ziyareti gerçekleşti. Bizim savunma bakanlarımızdan yana turizm bakanları görüşsün istiyoruz. Bir silahlanma sevdasıdır gidiyor. Bunların beyhude gayretler olduğunu söyledik, söylemeye devam edeceğiz.

Biz Kıbrıs’ta eşit iki devletten yanayız. Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizden, Kıbrıslı kardeşlerimizin hukukunu korumaktan vazgeçmeyiz.

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#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Bosna Hersek

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