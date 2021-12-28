Akar, Bosna Hersek’te görevli Mehmetçik ile bir araya geldi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik toplantı sona erdi Enflasyonla mücadelede tam uyum vurgusuKritik toplantı sona erdi! Enflasyonla mücadelede tam uyum vurgusu!#Nureddin Nebati
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama...Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama...#Metaverse
Bunu hiç beklemiyordu Ozan Tufan hayalim demişti ancak...Bunu hiç beklemiyordu! Ozan Tufan 'hayalim' demişti ancak...#Ozan Tufan
Erdoğan tüm dünyaya seslendi: Bizi izlemeye devam edinErdoğan tüm dünyaya seslendi: Bizi izlemeye devam edin#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Etkinlik oranı belli oldu TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyorEtkinlik oranı belli oldu! TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyor#TURKOVAC
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılmıştı Asiyeden sevindiren haberPitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılmıştı! Asiye'den sevindiren haber#Asiye Ateş
Yeni uyarı geldi: Yarına dikkat Bir anda bastırdı, onlarca iş yerini su bastıYeni uyarı geldi: Yarına dikkat! Bir anda bastırdı, onlarca iş yerini su bastı#Meteoroloji
İlk kez ortaya çıktı, aylarca geçmiyor En hayati iki organa sıçrayabilir...İlk kez ortaya çıktı, aylarca geçmiyor! En hayati iki organa sıçrayabilir...#Koronavirüs
Bakan Akar CNN TÜRKte… Doğu Akdenizde kararlılık vurgusuBakan Akar CNN TÜRK'te… Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu#Milli Savunma Bakanı
ABD ve Avrupanın yeni kabusu olacak Otel ve tesislerde mahsur kaldılarABD ve Avrupa'nın yeni kabusu olacak! Otel ve tesislerde mahsur kaldılar#Afganistan
Hayatlarının şokunu yaşadılar... Konser değil korona partisiHayatlarının şokunu yaşadılar... Konser değil korona partisi #Koronavirüs
Bakan Muş bir kez daha uyardı: Süreci yakından takip ediyoruzBakan Muş bir kez daha uyardı: Süreci yakından takip ediyoruz#Mehmet Muş
Herkesin kafasını karıştırdılar: Aşka devam mıHerkesin kafasını karıştırdılar: Aşka devam mı? #Gigi Hadid
Taşları cebime koydum ve nehrin içine ilerledim, o sırada kendi bedenimde değildimTaşları cebime koydum ve nehrin içine ilerledim, o sırada kendi bedenimde değildim#Nicole Kidman
Gübre fiyatlarında büyük indirimGübre fiyatlarında büyük indirim#Tarım Kredi Koperatifleri
HABERLERGündem Haberleri

Akar, Bosna Hersek’te görevli Mehmetçik ile bir araya geldi

#BOSNA HERSEK#MSB#Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek’te görevli Mehmetçik ile bir araya geldi. Bakan Akar yaptığı konuşmada “Bosna Hersek’teki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Amacı, maksadı, şekli ne olursa olsun ayrılıkçı girişimlerden kimseye fayda yok. Bu nedenle biz hep birlik, bütünlük diyoruz, Bosna Hersek’in mevcudiyetini sürdürmesini istiyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Saraybosna’da Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı’nı da ziyaret etti. Birliğe gelişinde tören mangasını selamlayan, birlik şeref defterini imzalayan Akar, brifing aldı, talimatlar verdi. Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı personeline de hitap eden Akar, yapılan görevin önemine vurgu yaptı.

Burada görevli Mehmetçiğin bir taraftan ülkesini temsil ederken diğer taraftan da önemli bir görevi yerine getirdiğini dile getiren Akar, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki tarihi geçmişe, ortak değerlere dikkati çekti. Türkiye’nin bir Balkan ülkesi olarak Bosna Hersek ile olan ilgisinin her geçen gün artığını ifade eden Akar, “Buranın istikrarı, bütünlüğü tüm Balkanlar için, bizim için son derece önemli. Bosna Hersek’in bir bütün olarak mevcudiyetini sürdürmesi, ülkenin istikrarı, buradaki insanların rahat, huzur ve güven içinde yaşaması için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Akar, Bosna Hersek’te görevli Mehmetçik ile bir araya geldi


Ülkede geçmişte yaşanan sıkıntı ve acıları hatırlatan Akar, şunları söyledi:

Haberin Devamı

“Şu anda geldiğimiz noktada Bosna Hersek bir bütün halinde çok ciddi mesafeler kat etti. Siyasi, sosyal, ekonomik, askeri gelişmeler kaydetti. Bizim temennimiz elde edilen kazanımların kaybolmamasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız her vesileyle dile getiriyor, Bosna Hersek’in istikrarı üzerinde önemle duruyoruz. Bosna Hersek’teki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Amacı, maksadı, şekli ne olursa olsun ayrılıkçı girişimlerden kimseye fayda yok. Bu nedenle biz hep birlik, bütünlük diyoruz, Bosna Hersek’in mevcudiyetini sürdürmesini istiyoruz.”

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin gelişmesin için yaptıkları çalışmalara değinen Akar, ülkenin Avrupa ve Atlantik kurumları ile NATO’ya entegrasyonu konularında da destek vermeyi sürdürdüklerini belirtti. Personelin gerçekleştirdiği temsil görevini “ağır ve zor bir görev” olarak nitelendiren Akar, “Yapılan en ufak bir yanlış Türk Silahlı Kuvvetlerine mal olur. O nedenle hassas olmanız gerekir. Eğitiminiz, disiplininiz, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsiliniz çok önemli, bu konuda örnek olmalısınız” dedi.

Koronavirüs salgını konusunda da dikkatli olunmasının gerekliliğinin hatırlatan Akar, sözlerinin sonunda personelin yeni yılını kutladı, başarılı görevler dileğinde bulundu. Akar, resmi ziyaretlerini tamamlamasının ardından Bosna Hersek’ten ayrılarak Kosova’ya geçti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BOSNA HERSEK#MSB#Hulusi Akar

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs