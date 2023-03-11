Son dakika... Bakan Akar, CNN TÜRK canlı yayınında soruları yanıtlıyor

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN TÜRK'te 'Hafta Sonu' programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor.

İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bütün milletimize başınız sağ olsun diyorum. Hatay'da çok büyük bir yıkım oldu. Bu kışla da 3 silah arkadaşımız şehit oldular. 1 arkadaşımız da hastanede hayatını kaybetti. 4 arkadaşımız şehit olmuş oldu. Deprem haberini alır almaz depremden 20 dakika sonra arkadaşlarımızla görüşmelerimizi yaptık, ilk raporları aldık. Kışlada bir binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Aldığımız ilk bilgileri Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Gitmek için hazırlıklarımızı yaptık. Olumsuz hava şartları ulaşımımızı güçlendirdi. İncirlik'e kadar hava yoluyla İncirlik'ten sonra kara yoluyla öğleden sonra buraya geldik. Büyük felaketten hemen sonra devletimiz hemen vatandaşının yanına koştu. Vatandaşımızın uğradığı felakete çare olabilmek için devlet millet iş birliği sergiledi.

Haberin Devamı

"TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

İlk andan itibaren kara-deniz ve hava birliklerimiz teyakkuz halinde. İlk anda bize lazım olan arama kurtarma faaliyetiydi. 34 doğal afet arama kurtarma timini seferber ettik.

21 bin vatandaşımızı deprem bölgesinde naklettik. İncirlik yurt içi ve yurt dışından gelen yardımların toplanma ve dağıtım üssü oldu. Arkadaşlarımız gidilmedik köy, gidilmedik ilçe bırakmadı.

Gözden Kaçmasın MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı Haberi görüntüle

Başlangıçta İskenderun gemimiz hazır hale getirildi. Deniz koridorunu tesis ettik. Yaralılar İskenderun gemisiyle Antakya'dan Mersin'e taşındı.

Bu faaliyetleri yaparken Sağlık Bakanlığı personeliyle iş birliği içinde olduk. Vatandaşa hizmet götürdük. Sahra Sıhhiye hastanelerimiz var onlardan birisini süratle Maraş'a götürdük. Sancaktar ve Bayraktar gemilerimiz sağlık hizmetleri verecek kapasiteye sahip. Bütün ameliyatları arkadaşlarımız büyük başarıyla gerçekleştirdiler. Bu gemilerimizde Hatice Deniz ve Nur adında 2 çocuğumuz dünyaya geldi. Toplam 152 ameliyat gerçekleştirildi. 15 bin vatandaş tedavi edildi. Bütün gemilerimize seyre hazır ol mesajı vermiştik.

Ayrıntılar geliyor...