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Son dakika: Bahçeli: Yeni Yüzyıl'a, yeni hayata adım adım yaklaşmaktayız

Güncelleme Tarihi:

#Bahçeli#Kahramanmaraş#Depremzede
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 18:47

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanamraş'ta depremzedelere seslendi. Bahçeli, Yeni Yüzyıl'a, yeni hayata adım adım yaklaşmaktayız. Böyle bir süreçte seçim sürecine girilmiştir. Çok sayıda partinin katılımıyla huzur ve güven ortamında yapılmış netice itibariyle de hayırlı bir sonuç alınmıştır" dedi.

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İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Böyle bir dönemden sonra Türkiye yeni ufuklara açılmak üzere bir başka süreci de yaşamaktadır. Muhterem Kahramanmaraşlılar, 6 Şubat'ta şehit düşen vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum, tedavi görenlere şifa diliyorum. Acılı günleri aşabilme noktasında bazı şeylere dikkatinizi çekmek istiyorum. Kahramanmaraş yiğitlerin yeridir. Bu 102 gün içerisinde şehitlerimiz toprağa verildi. Enkazlar kaldırıldı ve kaldırılmak üzere. Beslenme ihtiyaçları giderildi. Barınma sorunu giderilmeye çalışılıyor. Asrın felaketinde sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar kurulunu oluşturan değerli arkadaşlar, valiler, TSK'nın güzide evlatları ve bu felakete duyarlılık gösteren vatandaşlar yeni hayata dönüş için büyük bir çaba gösterdi. Yeni Yüzyıl'a, yeni hayata adım adım yaklaşmaktayız.

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Böyle bir süreçte seçim sürecine girilmiştir. Çok sayıda partinin katılımıyla huzur ve güven ortamında yapılmış netice itibariyle de hayırlı bir sonuç alınmıştır. Bu sonuç da 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan millet olarak vazgeçmeyeceğiz, seninle yürüyeceğiz, istikrar sürsün' diyerek oy vermiştir. Bu oylar Kahramanmaraş'ta zirveye çıkmış yüzde 71'e çıkmıştır. Yüzde 71'den geriye düşmek yok. 14 Mayıs'ta nasıl gittiysek, 28 Mayıs'ta da öyle sandığa gitmeliyiz. Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. Cumhurbaşkanı yapmak mecburiyetindeyiz. Komşu ilin bir çocuğu olarak size bir şey söylemek istiyorum. Karada yüz, denizde yüz, havada yüz şimdi de Kahramanmaraş'ta yüz diyorum.

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#Bahçeli#Kahramanmaraş#Depremzede

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