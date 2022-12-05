Son dakika... Bahçeli'den 6'lı masayla ilgili adaylık anketi sorusuna cevap: Tercihim sınıf arkadaşım

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM’de gazetecilerin 6'lı masa ile ilgili soruyu cevapladı. Bahçeli, gazetecilerin 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı için anket yapacağını belirterek, 'Oyunuzu kime verirsiniz?’ sorusunu yöneltmeleri üzerine, "Eğer birisi ankette bana gelirse, derse ki böyle böyle 6'lı Masa'da anket yapıyoruz, siz bu ankette kimi tercih edersiniz, benimsersiniz derseniz bana tercihim sınıf arkadaşım olur" dedi.

Bahçeli, bahsettiği kişinin Kılıçdaroğlu olup olmadığı yönündeki sorusuna da yine "Sınıf arkadaşımdır derim" cevabını verdi.

Bahçeli, yıllar önce yaptığı bir açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Akademisi’nde sınıf arkadaşı olduğunu söylemişti.