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Haber Giriş: 10.12.2020 - 16:04 | Son Güncelleme:

Son dakika... Azerbaycan'daki törende dikkat çeken detay...

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Son dakika... Azerbaycan'daki törende dikkat çeken detay...
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Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmetçiğin katıldığı Zafer Geçidi Töreni'nde Ermeni ordusundan ele geçirilen askeri araçların plakalarının da sergilenmesi dikkat çekti.

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  • Azerbaycanda tarihi gün
  • Azerbaycanda tarihi gün
  • Azerbaycanda tarihi gün
  • Azerbaycanda tarihi gün
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Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla başkent Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda, Zafer Geçidi Töreni düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tarihi tören sırasında dikkat çeken bir ayrıntı da yer aldı.

Son dakika... Azerbaycandaki törende dikkat çeken detay...

Törende, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan ordusundan ele geçirilen askeri araçlara ait plakalara da yer verildi. Geçiş sırasında askeri aracın üzerinde yer alan “Karabağ Azerbaycandır” yazısının fonu dikkat çekerken, yazının arkasındaki beyaz fonda, Ermeni ordusundan ele geçirilen askeri araçların plakaları görüldü.

Son dakika... Azerbaycandaki törende dikkat çeken detay...

Azerbaycandaki tarihi günde Erdoğandan flaş mesajlar...
Azerbaycan'daki tarihi günde Erdoğan'dan flaş mesajlar...
Azerbaycan'daki Zafer Geçidi töreninde "plaka" detayı
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