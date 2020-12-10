Son dakika... Azerbaycan'daki törende dikkat çeken detay...

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Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla başkent Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda, Zafer Geçidi Töreni düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tarihi tören sırasında dikkat çeken bir ayrıntı da yer aldı.

Törende, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan ordusundan ele geçirilen askeri araçlara ait plakalara da yer verildi. Geçiş sırasında askeri aracın üzerinde yer alan “Karabağ Azerbaycandır” yazısının fonu dikkat çekerken, yazının arkasındaki beyaz fonda, Ermeni ordusundan ele geçirilen askeri araçların plakaları görüldü.