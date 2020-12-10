Son dakika... Azerbaycan'daki tarihi günde Erdoğan'dan flaş mesajlar... "Hesabını sormak boynumuzun borcudur"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi dolayısıyla gittiği Azerbaycan'da Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AZERBAYCAN İNŞALLAH DESTAN YAZMAYA DEVAM EDECEKTİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kardeşim Aliyev, böylelikle merhum Haydar Aliyev'in kendisine vaziyet olarak bıraktığı arzusunu da yerine getirmiştir.

Karabağ'ı anavatan ile buluşturan Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ediyorum.

Bu zafer gününüzde sizlerle birlikte olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyoruz.

Şehit düşen yiğitlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.

Azerbaycan'ın hem askeri hem diplomasi alanında elde ettiği bu başarıda en büyük paylardan biri kıymetli kardeşim İlham Aliyev'e aittir.

Azerbaycan inşallah destan yazmaya devam edecektir.

Türkiye, Azerbaycan'ın yürüttüğü mücadeleye en başından itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla destek vermiş, tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmuştur.

Kendimize her zaman Haydar Aliyev'in '2 devlet tek millet' şiarını rehber aldık.

Karabağ'ı 30 yıl boyunca sinemize yara eyledik. Bu yaranın kapanmasının sevincini paylaşmak, bu şanlı zaferi birlikte kutlamak için aranızdayız.

"HER MECRADA BUNUN HESABINI SORMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR"



Mücadele çok daha farklı alanlarda devam edecek.

Mezarlıklar bile tahrip edilmiş, camiler yıkılmıştı. Ermenilerin bazıları tarihi ve kültürel varlıkları da yağmaladılar.

100 masum sivil şehit edilmiş, anneler yavrusuz, çocuklar anasız-babasız bırakılmış, 416 kardeşimiz de yaralanmıştır.

Yıllardır doğdukları yerlerden uzak kalarak memleket hasretiyle yanıp tutuşan 1 milyon kaçkın göçkün kardeşlerimiz toprakları için sabırsızlanıyor.

Bu kardeşlerimizin hasretinin en kısa sürede sona ereceğine inanıyorum.

Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur.

"TÜRKİYE VE AZERBAYCAN SIRT SIRTA VERDİĞİ MÜDDETÇE..."

Karabağ'a katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerin artık akıllarını başlarına toplamaları gerekiyor.

Ermeni politikacıların barış ve istikrar konusunda cesur adımlar atmalarını temenni ediyoruz.

Aliyev kardeşim, Azerbaycan halkının yaşadığı onca acıya rağmen takdire şayan bir tavır sergilemektedir.

İyi niyetli çabalarını biz de destekliyor, muhataplarınca değerlendirilmesini istiyoruz.

Şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde Azerbaycan toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmiştir.

Azerbaycan, Terter Çayı'nın suyuna kavuştu.

Laçin, Suşa, Kelpecer artık özgürdür.

Şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde Azerbaycan toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmiştir.

Rabbime bizlere bu günleri yaşattığı için sonsuz teşekkür ediyorum.

Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ artık anavatanı ile kucaklaşmış, 30 yıllık hasret son bulmuştur.

Bundan sonra Türkiye ve Azerbaycan olarak bu toprakları daha gelişmiş, çocuklarımız için daha yaşanabilir yer haline getirmek için mücadele etmektir.

Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdiği müddetçe, Allah'ın izniyle başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir.

ALİYEV: 44 GÜNÜN HER GÜNÜN BİZİM ŞANLI TARİHİMİZDİR

Törende konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

Kardeşim ‘Bu muharebede haklıdır’ demiştir. Türkiye her zaman Azerbaycan’ın yanındadır demiştir. Bu birliğimizin tezahürüdür. Türkiye’nin verdiği destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırmış, sevindirmiştir. Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik.

Bir daha bizim birliğimizi, haklarımızı tüm dünyaya göstermiştir. 44 gün süren çatışmada sonucunda galibiyetle işgale son verdik. 44 günün her günün bizim şanlı tarihimizdir.

"AZERBAYCAN TARİHİ ADALETİ SAĞLADI"

Biz uzun yıllar bu sorunu dile getirdik. Savaş meydanında bu çatışmayı kazardık. Siyasi ve diplomatik zaferler meyvesini verdi.

Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz parçasıdır. Biz bu zamana kadar güç topluyorduk. Siyasi ve ülke dahilinde güçleniyorduk. Ordumuzu güçlendiriyorduk.

Yıldan yıla bizim üstünlüğümüz daha da ortaya çıktı. Ermenistan bizimle rekabet edemedi.

'Ermenistan kendi iradesiyle bizim topraklarımızdan çıkmazsa, harp yoluyla biz bunu gerçekleştireceğiz.' demiştim.

Mukaddes Kuran-ı Kerim'e el basarak ant içmiştim ki Azerbaycan'ın arazisini koruyacağım.

Azerbaycan tarihi adaleti sağladı.

"DÜŞMANI TESLİM OLMAYA MECBUR ETTİK"

Hak hukuk ağızda kaldı. Böyle olunca harp kaçınılmaz oldu.

Ermenistan'ın hareketleri ve söylemleri harbi kaçınılmaz kıldı.

Bizim tarihi topraklarımızda getirilen Ermenistanları yerleştirmek cinayettir.

Biz bunu görür ve hissederdik. Kendi sözümüzü dünyaya söyledik.

Muharebeye 3 gün kala "Ermenistan yeni savaşa hazırlanıyor." demiştim ve öyle de oldu.

Ermenistan, Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işledi.

Toprak bütünlüğümüzü savaş meydanında tekrar kazandık.

"DEMİR YUMRUK YARATIP DÜŞMANIN BAŞINI EZDİK"

Eylül ayında Ermenistan Azerbaycan'ın topraklarını işgale kalkıştı ama onlara cevap verdik. 'Azerbaycan askeri ileri, toprağımızı geri almalıyız, işgalciyi cezalandırmalıyız.' dedim. 44 gün sonucunda 1 gün bile geri çekilmemiz olmamıştır. 30 yıla yakın kurduğu savunmayı yarıp geçtik.

Suşa düşmandan alındıktan sonra düşmanın beli kırıldı. Düşmanı teslim olmaya mecbur ettik. Suşa'nın alınması tarihi olaydır.

Sonuna kadar gittik ve savaş meydanında savaş kazandık. Siyasi alanda kazandık. Düşmanı mecbur ettik.

Defalarca Azerbaycan halkına 'daha güçlü olmalıyız' dedim. Neyi ne zaman yapmamız gerektiğini biliyorduk.

Zamanında atılan adımlarla bir demir yumruk yaratıp düşmanın başını ezdik.

Ermenistan'ı mağlup ettik. Ermenistan ordusu mahvedildi. Bundan sonra eğer Ermenistan faşizmi tekrar baş kaldırdığında yine netice aynı olacak, Azerbaycan demir yumruğu onların belini kıracak.

Bizim için yeni devir başlıyor. Kuruculuk devri. Tüm işgal edilen toprakları yerle yeksan ettiler.

Bu bilgi, video görüntüleri herkeste var. Tüm binalar dağıtılmış, tarihi binalar, mezarlar dağıtılmış durumda... Biz onların hepsini toparlayacağız.

Ermenistan fosfor ve misket bombalarıyla 100'e yakın sivili öldürdü.

Savaş zamanında Ermenistan'da 10 binden fazla firari oldu. Azerbaycan ordusunda 1 tane bile firar olmadı.

Bizim irademiz de imkanlarımız da var. İşgal edilmiş topraklarımızı hep birlikte ihya edeceğiz.

Karabağ Azerbaycan'ındır. Tüm dünya Karabağ'ın Azerbaycan'ın olduğunu gördü. Yaşasın Azerbaycan Türkiye dostluğu."

BAŞ BAŞA GÖRÜŞMEYE GEÇİLDİ

Tören sonrasın Erdoğan ve Aliyev baş başa görüşmeye geçti. Görüşme ve anlaşmaların imza töreninin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

ERDOĞAN, HAYDAR ALİYEV'İN KABRİ İLE TÜRK VE AZERBAYCAN ŞEHİTLİKLERİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'deki programı kapsamında ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban'a geçti.

Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Erdoğan ve Aliyev, daha sonra Bakü Şehitler Hıyabanı'nda Türk ve Azerbaycan şehitliklerine ziyarette bulundu.

İki Cumhurbaşkanı, buradaki anıta çelenk koydu ve anıt defterini imzaladı. Erdoğan, anıt şeref defterine şunları yazdı:

"Aziz Şehitlerimiz, bugün, ebedi istirahatgahınızda aziz hatıralarınızı rahmetle yad ederken, can Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının azatlığının bizlere yaşattığı gururu ve sevinci yüreklerimizin en derininde hissediyoruz. 27 Eylül 2020 sabahı başlayan Vatan Muharebesini 44 gün içinde şerefli bir zaferle taçlandıran Azerbaycan ile kardeşliğimiz, bıraktığınız mirastan güç alarak ilelebet payidar kalacaktır. Ruhunuz şad olsun."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de anıt şeref defterine yazdığı mesajda şunları kaydetti:

"44 günlük vatan savaşında Azerbaycan halkı kardeş Türkiye'nin diplomatik, siyasi ve manevi desteğinin bir kez daha şahidi oldu. Muzaffer ordumuz tarihi zafer kazandı ve Ermenistan tarafından 30 yıldan fazladır devam eden işgale son verildi. Şehitlerimizin kanı ve canı pahasına elde edilen bu zafer Azerbaycan'ın farklı bölgelerinde uyuyan kardeş Türk şehitlerinin ruhunu şad etti. Azerbaycan halkı Türk şehitlerinin kahramanlıklarını, tarihi hizmetlerini takdir ediyor ve onların anısını her zaman yaşatıyor. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türk şehitliğini ziyaretinin ardından anı defterine mesaj yazdı.