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Dünya
Azerbaycan, (DHA)
Haber Giriş: 25.10.2020 - 12:44 | Son Güncelleme:

Son dakika... Azerbaycan duyurdu: Ermenistan çocuk asker kullanıyor

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Ermenistan, Azerbaycan’a karşı çocuk askerleri kullanarak savaş suçu işlemeye başladı. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerler kullandığını ve bu durumun uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti. 

Haciyev, “Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu savaş suçu olarak tanımlanmaktadır” dedi.

 

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