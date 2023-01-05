Son dakika: AYM'den HDP kararı: Hazine yardımına geçici bloke

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Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, partinin hazine yardımının bulunduğu banka hesabına bloke konulması talebi karara bağlandı.

Buna göre, HDP'nin Hazine yardımı hesaplarına bloke konuldu.

HDP’ye bu sene 179 milyonu 10 Ocak’a kadar olmak üzere 539 milyon TL hazine yardımı yapılacaktı.

CNN TÜRK Muhabiri Alpaslan Çınar, AYM'nin HDP kararı sonrası son gelişmeleri aktardı.

3,5 saat süren toplantının ardından kararın alındığını belirten Çınar, "HDP'nin hazine yardımı yapılacak hesaplarına geçici süreyle bloke konuldu. Toplantının ilk maddesi de buydu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, ikinci talebini yapmıştı. İlk talebinde Yüksek Mahkeme yeteri kadar, "veri-bilgi-belge yok" diyerek reddetmişti. İkinci talebi ise 19 Aralık'ta yapılmıştı. Son gün bugundü. HDP'nin kapatılma süreci içerisinde partiye yapılan Hazine yardımlarının, terör örgütlerine yardım yapıldığı öne sürülmüştü. Bu şekilde 11 sayfalık gerekçelerle iddianame hazırlanmıştı.

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