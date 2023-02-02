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Son dakika... AYM'de yeniden Zühtü Arslan dönemi

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#Zühtü Arslan#AYM#Anayasa Mahkemesi Başkanı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 10:36

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolması nedeniyle Yüksek Mahkemede bugün başkanlık seçimini yaptı. Görev süresi biten Arslan, yeniden aday olarak 8 oyla seçildi.

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AYM bugünkü Genel Kurul gündemine, Zühtü Arslan'ın 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimi yapıldı.

Seçimler, 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146'ncı maddesi ile 2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca yapıldı.

Yapılan seçimde, 1 başkan, 2 başkanvekili ve 12 üye olmak üzere toplam 15 AYM üyesinden 8'inin oyunu alan Arslan yeniden başkan seçildi.

Zühtü Arslan KİMDİR?

1/1/1964 tarihinde Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Sorgun’da tamamlamıştır. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde insan hakları ve sivil özgürlükler alanında, doktorasını da aynı Fakültede anayasa hukuku alanında yapmıştır. 2002 yılında doçent, 2007 yılında ise profesör unvanını almıştır.

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2001 yılında bir süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde çalışmıştır. Ayrıca 23/12/2010 tarihinden itibaren Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliği görevini yürütmüştür. 2009 yılında başkanlığına atandığı Polis Akademisinde uzun yıllar lisans ve lisansüstü düzeyde “Anayasa Hukuku”, “İnsan Hakları”, “Devlet Kuramları” gibi dersler vermiştir. Ayrıca 2000-2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesinde “Turkish Public Law” dersini, 2003-2009 yılları arasında da Başkent Üniversitesinde “Hukuk ve Siyaset” dersini vermiştir.

Anayasa Teorisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Din Özgürlüğü ve Türk Parlamento Tarihi 1957-1960 (üç cilt) kitapları vardır. Bunun yanında Constitutional Law in Turkey (Türkiye’de Anayasa Hukuku) başlıklı bir ortak kitabı ve ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü adlı bir derleme eseri bulunmaktadır. Ayrıca anayasa yargısı, insan hakları, özgürlük-güvenlik ilişkisi ve siyasi partiler hukuku gibi alanlarda Türkçe ve İngilizce yayımlanmış makaleleri ve bildirileri vardır.

Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 17/4/2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş; 20/4/2012 tarihinde göreve başlamıştır.

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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 10/2/2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilmiştir. 

Evli ve dört çocuk babasıdır.

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#Zühtü Arslan#AYM#Anayasa Mahkemesi Başkanı

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