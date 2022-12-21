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Son dakika... Öğretim üyesi Aylin Sözer'in katilinin cezası belli oldu!

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#Aylin Sözer#Cinayet#Kemal Ayyıldız
Son dakika... Öğretim üyesi Aylin Sözerin katilinin cezası belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 14:13

Maltepe’de öğretim üyesi Aylin Sözer’i boğazını keserek öldüren ve cesedini yakmaya çalışan Kemal Ayyıldız, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İstanbul Maltepe’de yaşadığı evde bıçaklanarak öldürülen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer(48) cinayetiyle ilgili iddianamede önemli detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı Kemal Ayyıldız ve suç ortağı olduğu tespit edilen kardeşi Murat Delbe hakkında hazırlanan iddianamede cinayetin hırsızlık, yağma ve yakalanmamak için işlendiği tespiti yapıldı. Dr. Aylin Sözer’in aldığı 25 bıçak darbesi nedeniyle kafatası ve omur kırıkları ile beyin kanaması sonucu öldüğü belirtildi.

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CİNAYETTEN BİR AY ÖNCE DÖVÜP KARTINI ÇALMIŞ

DHA’nın ulaştığı bilgilere göre, iddianamede şüpheli Kemal Ayyıldız’ın, maktul Aylin Sözer’in birbirlerini tanıdığı, geçmişe dayalı arkadaş oldukları, çeşitli tarihlerde aralarında tartışma yaşandığı belirtildi. Şüpheli Kemal Ayyıldız’ın 26 Kasım 2020 tarihinde maktul Aylin Sözer’i darp ettiği ve kredi kartını rızası dışında aldığı belirtildi. Şüpheli Kemal Ayyıldız’ın 29 Aralık 2020 tarihinde saat 08.48’de evine geldiği Aylin Sözer’i öldürdüğü, banka ve kredi kartlarından işlemler yapmaya çalıştığı, takılarını aldığı, telefonundan asistanı Serkan Yaman’a mesajlar göndererek para transfer işlemleri yapmaya çalıştığı, ardından diğer şüpheli Murat Delbe’nin gönderdiği IBAN’a para göndermeye çalıştığı, evi yakarak eşyalarına ve hayvanlarına zarar verdiği anlaşıldı.

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HIRSIZLIK VE YAĞMA SUÇUNU GİZLEYEREK YAKALANMAMAK İÇİN ÖLDÜRDÜ

İddianamede şüpheli Kemal Ayyıldız’ın maktul Aylin Sözer’i hırsızlık, kredi kartlarını kötüye kullanmak ve yağma suçunu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak ve yakalanmamak için öldürdüğü tespiti yapıldı. Kemal Ayyıldız’ın sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede para sıkıntısı çektiğine ilişkin paylaşımlar yaptığını belirtilen iddianamede, bu nedenle de tartışmalar yaşandığı belirtildi. Şüpheli Kemal Ayyıldız’ın Aylin Sözer’in evine gelirken bir şeyler taşıdığı için belini tutarak yürüdüğü Aylin Sözer’i öldürmeye sebat ve şartsız olarak karar verdiği belirtildi.

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CEZASI BELLİ OLDU

Sözer’i boğazını keserek öldüren ve cesedini yakmaya çalışan Kemal Ayyıldız, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandıİstanbul Maltepe'deki evinde öldürülen İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'in (48) cenazesi toprağa verildi. Cenazede gözyaşları sel olurken Aylin Sözer'in babası ayakta durmak zorluk çekti.
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#Aylin Sözer#Cinayet#Kemal Ayyıldız

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