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Ali Kerem BENGİ-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 29.12.2020 - 13:29 | Son Güncelleme:

Maltepe'de eski sevgili dehşeti! Öğretim görevlisi kadını yakarak öldürdü

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Maltepe'de eski sevgili dehşeti! Öğretim görevlisi kadını yakarak öldürdü
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İstanbul Maltepe'de Kemal Delbe isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu.

Bu sırada dairede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürme çalışmasına başladı. Binanın dumanla dolması nedeniyle diğer dairelerde bulunan vatandaşlar ve çocuklar tahliye edildi.

Dehşet apartmanında kalanların binadan çıkarken yaşadıkları panik kameralara yansıdı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Maltepede eski sevgili dehşeti Öğretim görevlisi kadını yakarak öldürdü

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