MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Avusturya mahkemesinden Sezgin Baran Korkmaz hakkında karar
GeriGündem Son dakika: Avusturya mahkemesinden Sezgin Baran Korkmaz hakkında karar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 05.07.2021 - 12:27 | Son Güncelleme:

Son dakika: Avusturya mahkemesinden Sezgin Baran Korkmaz hakkında karar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Gelen son dakika haberine göre, Wels Mahkemesi 19 Haziran'da Avusturya'da yakalan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Sezgin Baran Korkmaz, kara para aklama soruşturması kapsamında aranıyordu. 19 Haziran'da Avusturya'da yakalandı. Yakalandığı Wels kentinde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Wels Mahkemesi Korkmaz’ın 5 Ağustos’ta yapılacak bir sonraki duruşmaya kadar tutuklu kalmasına karar verdi. Korkmaz, 21 Haziran'da Avusturya Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

Mahkeme Korkmaz hakkında geçici tutuklama kararı vermiş, aldığı yetkisizlik kararı ile dosyayı ilk gözaltı işleminin yapıldığı Wels kentine göndermişti.

İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON YAPILMIŞTI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Sezgin Baran Korkmaz Türkiye’ye iade edilmeyi istiyor
'Sezgin Baran Korkmaz Türkiye’ye iade edilmeyi istiyor'
Sezgin Baran Korkmazın iade işlemleri için Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhundan açıklama: Süreci başlattık
Sezgin Baran Korkmaz'ın iade işlemleri için Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'dan açıklama: 'Süreci başlattık'

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi