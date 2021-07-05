Son dakika: Avusturya mahkemesinden Sezgin Baran Korkmaz hakkında karar

Sezgin Baran Korkmaz, kara para aklama soruşturması kapsamında aranıyordu. 19 Haziran'da Avusturya'da yakalandı. Yakalandığı Wels kentinde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Wels Mahkemesi Korkmaz’ın 5 Ağustos’ta yapılacak bir sonraki duruşmaya kadar tutuklu kalmasına karar verdi. Korkmaz, 21 Haziran'da Avusturya Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

Mahkeme Korkmaz hakkında geçici tutuklama kararı vermiş, aldığı yetkisizlik kararı ile dosyayı ilk gözaltı işleminin yapıldığı Wels kentine göndermişti.



İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON YAPILMIŞTI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı.



Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

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