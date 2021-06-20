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Adil ELMAS/AVUSTURYA (DHA)
Haber Giriş: 20.06.2021 - 16:07 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sezgin Baran Korkmaz'ın iade işlemleri için Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'dan açıklama: 'Süreci başlattık'

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Son dakika: Sezgin Baran Korkmaz'ın iade işlemleri için Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'dan açıklama: 'Süreci başlattık'

Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalanması sürecinde son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Sezgin Baran Korkmaz’ın gözaltına alınması ile ilgili bugün yaptığı açıklamada “İade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız” dedi.

Büyükelçi Ceyhun bugün yaptığı açıklamada “Söz konusu şahıs dün, 19 Haziran günü Viyana’dan takriben 260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alındı. Ve kendisi akşama doğru Viyana’ya getirildi. Hali hazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi’nde bulunmaktadır. Hakim karşısına çıkmayı beklemektedir. Kurallar gereği, doğal akış gereği yarın çıkması büyük bir ihtimal. Bizlerde bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sezgin Baran Korkmazın iade işlemleri için Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhundan açıklama: Süreci başlattık

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun

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