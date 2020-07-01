Son dakika... Astana zirvesi bugün dijital yapılacak! İşte ayrıntılar

Saatler 14.00'ü gösterdiğinde beklenen Astana zirvesi video konferans yöntemiyle başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir zirve gerçekleştirecek.

Astana zirvesinin gündemi her daim Suriye.. Bir anlamda Cenevre'ye alternatif bulmayı amaçlayan bir mekanizmaydı. Bu noktada da bir liderler zirvesi gerçekleşecek. Normalde sırayla bu üç ülkede zirveler gerçekleşiyordu. Sıra İran'daydı ama koronavirüs nedeniyle bugün video konferans yöntemiyle bir araya gelmiş olacaklar.

İlk olarak İdlib'deki son durum konuşulacak başlıklar arasında. 5 Mart'ta Türkiye ve Rusya bir mutabakat muhtırası imzalamıştı. Çatışmalar durmuş ve Türk-Rus ortak devriyeleri atılmaya başlanmıştı. İdlib'deki gelişmelerin seyri bu zirvede masaya yatırılacak.

Bir de Suriye'de siyasi geçiş süreci var. Bunun bir bileşeni olan yeni anayasa görüşmeleri var. Esad rejimi ve muhaliflerin seçtiği gruplar arasında... Suriye'nin bu görüşmelerde irrasyonel talepleri olduğunu söylemişti.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi ve PKK'nın Suriye uzantısı PYD arasındaki bazı diyalog çabaları da gündeme gelecek başlıklar arasında.

Libya ve koronavirüsle mücadele başlıklarının da konuşulmasını bekliyoruz.